Anselmi e o futebol que quer no FC Porto: “O adversário é o nosso maestro”

Apresentado oficialmente como treinador do FC Porto na manhã desta segunda-feira, Martín Anselmi falou de como quer que a equipa "azul e branca" jogue e os motivos que o levaram a deixar o Cruz Azul e rumar ao Dragão, deixando ainda uma mensagem aos adeptos do emblema mexicano, bem como uma explicação sobre o diferendo que envolveu a sua saída.

Quanto ao futebol que quer no FC Porto, o novo treinador dos "dragões" desvalorizou a questão táctica - de habitualmente jogar com três centrais - optando por se concentrar nas dinâmicas.

"Queremos um futebol em que conquistamos posições para atacar. Queremos um sistema que se componha e se descomponha constantemente, mas que se ajusta ao rival. Não somos nós que decidimos como atacar é o adversário que nos diz como vamos atacar. O adversário é o nosso maior maestro", explicou.

Quanto a diagnósticos ao actual momento da equipa portista, Anselmi foi prudente: "Quero ser prudente no diagnóstico. Os jogadores são um contexto. Se estás no FC Porto, tens que ter qualidade. Mas o contexto forma o jogador."

Reconhecendo que entrar numa equipa a meio da temporada não é o cenário ideal, o novo técnicos dos "azuis e brancos" pediu paciência aos adeptos: "Iniciar um processo com uma temporada a meio não é o melhor contexto, mas as coisas são como são e cabe-nos a nós começar a trabalhar para construir uma equipa competitiva. Precisamos de tempo para que o nosso trabalho se veja." No entanto, não deixou de transmitir ambição: "Temos que ter em mente a vontade de sermos melhores do que ontem. Somos muito exigentes connosco e com quem nos rodeia."

A história Cruz Azul

Sobre o processo conturbado da sua saída do Cruz Azul e a chegada ao FC Porto, Anselmi deixou uma mensagem para os adeptos do clube mexicano e explicações.

"Não é fácil fechar a etapa a anterior. Apesar de não ser mais o treinador do Cruz Azul, continuo a ser um adepto do Cruz Azul e quero deixar-lhes uma mensagem. Vocês conhecem a relação e a união que construímos e que levarei para sempre, foi algo maravilhoso. Em todos os momentos, fui honesto. Tanto a minha equipa técnica como eu demos tudo pelo clube até ao último dia e nada do que se tem dito é verdade", começou por dizer Anselmi.

Depois as explicações: "Tomei uma decisão e assumo-a. Fi-la com total transparência com o clube e com os seus dirigentes. Prometeram-me que me deixavam sair, negociaram com o FC Porto e aceitaram uma proposta do clube. Ainda assim, quando estava tudo acordado, mudaram de posição. Difamaram-me através dos media. O Cruz Azul sabe que solicitei uma conferência de imprensa para me despedir dos adeptos. Não me foi concedida. A situação tornou-se insustentável para mim e para a minha família, que teve de sair do México de forma repentina."

A versão foi repetida pouco depois pelo presidente dos portistas. "Comunicámos o interesse na contratação do Anselmi à direcção do Cruz Azul. Iniciámos a negociação - eu com o presidente e o Anselmi com o director desportivo -, chegámos a um acordo para a sua saída e depois houve um desaparecimento do Cruz Azul", afirmou Villas-Boas, que agora espera os desenvolvimentos do caso.

O líder dos "dragões" assumiu ainda que se revê um pouco naquele que é o percurso do treinador que agora escolheu para orientar o FC Porto: "Há características emocionais do Martín que são claras. Desde logo o seu foco, comunicação, desejo e ambição, estão evidentes e claras. Acho que em termos de valores místicos é isto, relacionam-se com o FC Porto. Depois há a parte técnica, táctica. Tem uma história de um aprendiz do jogo, uma história apaixonante e parecida com a minha. O Martín também trabalhava na loja do seu pai com jornais desportivos, eu queria ser jornalista desportivo, o Martín tornou-se um estudioso. Ele treinava os seus colegas, eu treinava os miúdos das camadas jovens do FC Porto."