Erros no FC Porto-Santa Clara

Nos jogos que envolveram os três primeiros classificados da I Liga, foi no último jogo, entre o FC Porto e o Santa Clara, que se registaram um par de erros de análise.

Minuto 13, pontapé de penálti bem assinalado a favor dos "encarnados". Na ocasião, Tchamba foi surpreendido pela antecipação rápida de Leandro Barreiro acabando por, de forma imprudente com o seu pé esquerdo, pontapear e derrubar as pernas do seu adversário.

Minuto 36, há efectivamente uma rasteira de Otamendi que, ao não parar o seu movimento, atinge e derruba as pernas de Nuno Moreira, o árbitro assinalou a falta e por ter considerado que a infracção ocorreu dentro da área assinalou penálti. Contudo, o VAR, de forma correcta, mandou reverter para livre directo, pois o contacto foi na perna direita que, estando mais atrás, estava fora da área. Por norma, ser dentro ou fora da área é uma situação factual, que implica que o VAR informe o árbitro sem que este tenha de se deslocar ao monitor, mas de acordo com o protocolo (página 148 das leis de jogo), uma OFR (on field review), ou seja, uma ida ao monitor por parte do árbitro, poderá ser efectuada para uma decisão factual se isso ajudar a gestão dos jogadores, do jogo, ou a “vender” a decisão, como foi este caso, pois a infracção foi no limite da área com parte do jogador do Casa Pia dentro e outra fora da área de penálti o que poderia gerar confusão e dúvida no público em geral. Tudo correcto, inclusive os procedimentos do VAR.

Minuto 60, no início da jogada que dá origem ao segundo golo do Casa Pia, Larrazabal não faz falta sobre Carreras, aliás, é este que tenta travar sem sucesso o seu adversário acabando por cair devido a essa acção. Também quando Nuno Moreira rematou à baliza, tanto Cassiano como Larrazabal estavam em fora de jogo posicional, mas sem qualquer interferência ou impacto na jogada. Golo legal.

Minuto 37, Maxi Araújo cruzou a bola e esta desviou da coxa para o braço direito de José Gomes, que o tinha encostado, junto e ao longo do corpo sem qualquer movimento deliberado e volumetria extra. Lance legal e sem motivo para penálti.

Minuto 45+1, o golo de Trincão foi legal, pois no início da jogada, no corredor direito, Gyökeres estava em posição regular (45cm), não havendo, portanto, qualquer fora de jogo.

Minuto 74, lance legal e sem penálti. Na ocasião, Zé Vitor esticou a sua perna esquerda e com o pé tocou na bola não cometendo qualquer infracção sobre Gyökeres.

Minuto 12, lance que termina na área da Santa Clara com a queda de Gul, mas foi fora que o lance se iniciou e foi o Gul que fez primeiro falta ao puxar Sidney Lima que depois também respondeu agarrando o avançado portista.

Minuto 32, penálti por assinalar contra os "azuis e brancos". No lance antes do canto que originou o golo dos insulares, na ocasião Calila cruzou a bola e João Mário fez gesto que ia jogar de cabeça a bola, mas na realidade tocou com o braço direito com gesto deliberado.

Minuto 38, Calila deveria ter visto o segundo amarelo e consequentemente ser expulso. Com o pé direito e de sola pisou o calcanhar esquerdo de Galeno sem a bola estar a uma distância jogável. Só quis destruir a jogada (falta táctica) e com o jogo interrompido chutou a bola para longe.

Minuto 40, golo bem anulado a Gul que tirou vantagem da posição em que se encontrava no momento do remate de Galeno.

Minuto 46, Fábio Vieira não foi atingido na cabeça pelo pé direito de Lucas que apenas tocou no esférico. Sem penálti.

Minuto 69, penálti bem assinalado. Batista, ao sair-se e a fazer a mancha, acaba por tocar com o seu joelho direito no joelho direito de Galeno que tinha chegado e tocado a bola antes de sofrer a falta.

Minuto 80, segundo cartão amarelo e consequente expulsão de Matheus Pereira. Na ocasião, esticou a perna direita e de forma negligente derruba Fábio Vieira numa situação de transição ofensiva (falta táctica).

Minuto 90+4, penálti bem assinalado, por dupla falta sobre Pepê. Na ocasião MT com o joelho esquerdo toca na perna direita e Guilherme Ramos com o pé direito pisa e com o joelho direito toca na perna esquerda, e estes contactos acabam por derrubar o avançado portista.