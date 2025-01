Terça na TV: Açúcar, Paradise e “Diddy” em queda

CINEMA

Guerra das Correntes

AXN Movies, 23h32

Com Martin Scorsese como produtor executivo, Alfonso Gomez-Rejon como realizador e Michael Mitnick como argumentista, um drama histórico inspirado numa competição que transformaria o mundo moderno: a disputa do mercado de electricidade por George Westinghouse, Nikola Tesla e Thomas Edison, interpretados por Michael Shannon, Benedict Cumberbatch e Nicholas Hoult, respectivamente.

Mosquito

RTP1, 23h55

O jovem Zacarias sonha com a glória dos combates da I Guerra Mundial. Mas, para seu desgosto, é enviado para Moçambique. Já em África, depois de manifestar sintomas de paludismo, é deixado para trás pelo seu pelotão. Dirigido por João Nuno Pinto e inspirado no seu avô, Mosquito é interpretado por João Nunes Monteiro, Filipe Duarte, João Lagarto, Miguel Moreira, Sebastian Jehkul e Josefina Massango, com a participação especial do fadista Camané.

SÉRIES

Açúcar

RTP2, 12h05

Ambientada nas plantações de cana-de-açúcar colombianas, é a saga de uma família que está amaldiçoada há várias gerações, desde que uma criada negra foi expulsa da propriedade por ter engravidado do patrão. Chega à RTP2 para ficar de segunda a sexta.

Mademoiselle Holmes

Star Crime, 22h

Lola Dewaere, que conhecemos da dupla Astrid e Raphaëlle (também exibida pelo Star Crime), protagoniza esta série francesa centrada em Charlie Holmes, detective por herança genética – é bisneta do famoso Sherlock – e brilhante por conta própria. Recheada de “personagens cativantes e mistérios intrigantes”, assegura o canal, fica semanalmente no ar.

Paradise

Disney+, streaming

Estreia. Sterling K. Brown, Julianne Nicholson e James Marsden formam o elenco nuclear desta história passada na cúpula do poder e influência dos EUA, e cheia de segredos sussurrados, directivas subentendidas e muitas informações de segurança nacional envolvidas. Tudo começa quando o fiel protector do Presidente o encontra sem vida. Dan Fogelman – a quem devemos This Is Us, por exemplo, em que Brown também entra – é o criador deste thriller dramático.

DOCUMENTÁRIOS

The Fall of Diddy

Max, streaming

Em estreia na Max (e, a partir de 9 de Fevereiro, também no canal ID), um retrato de Sean “Diddy” Combs que traça um padrão, desde a sua ascensão ao olimpo da indústria musical norte-americana até à sua queda e detenção em 2024, sob acusações de extorsão e organização criminosa, e debaixo de uma enxurrada de notícias sobre as suas infames festas freak off.

Em quatro episódios que abarcam várias décadas, The Fall of Diddy promete revelar “as insidiosas e aterradoras alegações de agressão sexual, comportamento abusivo, violência e outras alegações perturbadoras que estão por detrás do seu sucesso”, desvenda a Max.

Para isso, conta com imagens inéditas e com testemunhos de mais de 30 pessoas – o amigo de infância, o reverendo, amigos, jornalistas, músicos, guarda-costas, colaboradores próximos… – que detalham momentos em que terão sido alvo ou presenciado situações de assédio, abuso e agressividade protagonizadas pelo rapper, produtor, empresário e magnata.

Mentes à Solta

RTP2, 16h05

A sofisticação social das térmitas, a habilidade de uma ave para construir o ninho e as intrincadas redes de galerias subterrâneas escavadas por toupeiras são exemplos das diversas formas de inteligência encontradas no reino animal e analisadas neste documentário de Álvaro Mendoza. Desenvolve-se em duas partes, com continuação na quarta-feira.

Fuoco Sacro: Em Busca do Fogo Sagrado do Canto

RTP2, 23h

Os cantores de ópera e a forma como conseguem atingir-nos emocionalmente. Movido pela curiosidade sobre algo tão intangível, Jan Schmidt-Garre, o autor deste documentário, vai tentar descobrir a origem dessa espécie de magia junto de três sopranos: a albanesa Ermonela Jaho, a canadiana Barbara Hannigan e a lituana Asmik Grigorian. Anota os passos que seguem enquanto ensaiam os seus papéis e junta a esse olhar as opiniões de maestros e outras pessoas do meio.