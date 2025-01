A série para Gago Coutinho e Sacadura Cabral deixarem de ser só nomes de ruas

Fernando Vendrell emociona-se ao falar da sua nova série, A Travessia, que se estreia esta segunda-feira na RTP1 e na RTP Play. O realizador tornou-se numa espécie de compêndio dos primórdios da aviação, seja no que toca às aventuras dos portugueses Gago Coutinho, Sacadura Cabral e Sarmento Beires, seja nos modelos de aviões da época, bem como nos primeiros filmes que retratavam estas fabulosas máquinas voadoras. Para que Gago Coutinho e Sacadura Cabral deixem de ser só nomes de ruas para os mais novos, A Travessia é “uma aventura científica e também uma aventura interior, à Corto Maltese”, diz ao PÚBLICO.

São seis episódios, e podiam ser mais. Mas o projecto já era ambicioso, fazer temas de época é caro e apesar dos apoios do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do PicPortugal, da Lisboa Film Commission ou da Cinemateca Portuguesa, esta co-produção da David & Golias e da RTP teve de enfrentar “uma decisão editorial” do próprio autor. Contar a história da primeira ligação do Atlântico Sul voando de Lisboa ao Rio de Janeiro em 1922, e depois do primeiro numa só etapa de Sarmento Beires, foi claramente absorvente para Vendrell e como sempre, cortar ou reduzir o tamanho de um épico é doloroso. Mesmo sabendo da “volatilidade” do público actualmente.

“Foi um bocadinho difícil para mim, porque tinha uma investigação muito longa, a história muito vívida, os acontecimentos e um lote de personagens secundários amplo. Sinto-me quase como o autor de um livro do qual fizeram uma adaptação. Nunca tinha sentido isso”, disse ao PÚBLICO dias depois da apresentação da série no Museu de Marinha, em Lisboa. Ri-se com o entusiasmo que sentiu quando lá viu “o aviãozinho” que completou a viagem. “Fiquei super emocionado e passei a apresentação num estado apoplético.”

Vendrell, autor da ideia que depois entregou a escrita a Filipe Santos, João Canelo, Diogo Figueira, Tota Alves, Fátima Ribeiro, José Diogo Gonçalves, Rúben Gonçalves e Isabel Pestana, tem Gonçalo Waddington como Sacadura Cabral, Gago Coutinho sobre a pele de Miguel Damião e Beires em Francisco Froes. Júlia Palha, Maya Booth e outros actores completam o elenco que retrata uma geração de vencedores da vida portugueses. O realizador, que já fez séries de época como 3 Mulheres, O Dia do Regicídio ou Bocage, foi compelido por “este evento, esta determinação e ânsia de liberdade que estava na inerente no gesto de Sacadura Cabral”, continua.

Debita nomes de modelos de aviões, fala da carlinga como se de uma cápsula do tempo que quer que transporte o espectador para um tempo de “espírito pioneiro, ousadia, de arrojo científico”, diz, sem soar ainda assim ao saudosismo das pretensas glórias da expansão portuguesa. E, ao mesmo tempo, A Travessia é uma espécie de elo entre o ser humano, a máquina, a ciência e um legado sobre o significado destes empreendimentos aéreos do início do século”, diz Vendrell de um fôlego.

É sintomático que fale destes feitos na mesma frase em que menciona as tentativas constantes de exploração espacial actual e também que, quando responde sobre a própria engenharia técnica da série para filmar altos voos, de repente estejamos a falar não só de chroma, ou seja os ecrãs verdes onde são projectadas imagens de fundo que se espera que o espectador não consiga discernir quando vê os actores a mover-se frente a elas, quanto dos ecrãs Led parecidos com os que são usados para fazer as séries Star Wars e Marvel da actualidade.

“São algumas inovações técnicas para Portugal”, nas quais se juntaram o trabalho de aeromodelistas, seis ou sete aviões reconstruídos, drones, mar digital, algum 3D e um passo em frente para os efeitos visuais em Portugal, com a Light Film a trabalhar nos VFX (efeitos visuais) e na tal SFX Led Projection à la Disney.

A série passa por África, Brasil, dá pistas para as invenções e coragem que estes homens reuniram para que mais tarde fosse possível ir à Lua, e também a realidade desta aventura: aeronaves ultra-ligeiras feitas de madeira, ferro e linho, com um sistema de navegação apoiado na leitura de estrelas e planetas, “aviões e navios miríficos” numa modernidade portuguesa dos loucos anos 1920 que, com a entrada de Salazar e da ditadura, “acabou por ser abafada”. Fernando Vendrell não desarma quanto ao poder encantatório da sua série sobre o seu autor: “É uma homenagem poética ao fulgor de modernidade e vontade de mudança”.