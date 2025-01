Dark Horse deixa de publicar Neil Gaiman após acusações de violência sexual

A editora planeava a edição de mais livros da série Anansi Boys, um spin off de Deuses Americanos. As acusações que pendem sobre Gaiman, por parte de nove mulheres, levaram ao cancelamento.

A editora Dark Horse Comics anunciou este sábado o cancelamento da publicação de álbuns de BD e novelas gráficas de Neil Gaiman. “A Dark Horse leva a sério as alegações contra Neil Gaiman e já não vamos publicar as suas obras”, anunciou a editora no X. O autor de Sandman e Deuses Americanos foi acusado de violência sexual por noves mulheres. Cinco delas fizeram a denúncia no podcast Master, em Julho passado, a que se juntaram mais quatro numa investigação da revista New York, publicada há duas semanas.

A Dark Horse tinha prevista a publicação de mais livros da série Anansi Boys, um spin off de Deuses Americanos que tem como protagonistas os dois filhos do deus africano Anansi. “Confirmamos que a série de banda desenhada Anansi Boys e o volume de compilação foram cancelados”, informou a editora.

O autor britânico é acusado de actos de subjugação e dominação, sem negociação prévia, envolvendo mulheres recém-chegadas à maioridade, sobre as quais exercia o seu ascendente enquanto homem mais velho e figura pública reconhecida, e mulheres que dele dependiam, quer profissionalmente, quer financeiramente. “Nunca me envolvi em actividade sexual não consensual com ninguém”, defendeu-se Gaiman. “Também percebo que podia e devia ter-me comportado muito melhor”, acrescentou no seu blogue na terça-feira passada.

Através dos seus agentes, o autor declarou à Tortoise Media, onde está alojado o podcast que revelou as primeiras acusações, que “a degradação sexual, a servidão, a dominação, o sadismo e o masoquismo podem não ser do agrado de toda a gente, mas entre adultos que consentem, o BDSM [Bondage, Disciplina, Sadismo, Masoquismo] é legal”.