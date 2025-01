Reino Unido detecta caso de gripe das aves em humano

A pessoa contraiu a infecção numa quinta no centro de Inglaterra, onde teve um contacto próximo e prolongado com um grande número de aves infectadas.

As autoridades sanitárias britânicas revelaram nesta segunda-feira, 27 de Janeiro, que detectaram um caso de gripe das aves H5N1 numa pessoa no centro de Inglaterra, mas acrescentaram que o risco para o público em geral continua a ser “muito baixo”.

A pessoa contraiu a infecção numa quinta, onde teve um contacto próximo e prolongado com um grande número de aves infectadas, informou a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido num comunicado.

A agência informou que o indivíduo se encontra bem e que as autoridades estão a localizar todos os contactos conhecidos da pessoa para oferecer tratamento antiviral.

“Dispomos de sistemas robustos para detectar precocemente os casos e tomar as medidas necessárias, uma vez que sabemos que podem ocorrer infecções de transmissão das aves para os seres humanos”, declarou Susan Hopkins, conselheira médica principal da agência britânica.

A transmissão da gripe aviária entre aves e seres humanos é rara na Grã-Bretanha, embora tenha ocorrido um pequeno número de vezes.

As autoridades britânicas detectaram casos de gripe aviária em explorações avícolas nos últimos meses e tomaram medidas para abater todos os animais infectados.

EUA registam primeiro surto de H5N9 em aves de capoeira

Nos Estados Unidos, foi registado o primeiro surto de gripe aviária H5N9 em aves domésticas numa quinta na Califórnia, informou a Organização Mundial da Saúde Animal (WOAH, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

As autoridades norte-americanas também detectaram a estirpe H5N1, mais comum, na mesma quinta, no condado de Merced, Califórnia, segundo um comunicado, acrescentando que as quase 119 mil aves da quinta já tinham sido abatidas.

A gripe das aves espalhou-se por todo o mundo nos últimos anos, levando ao abate de centenas de milhões de aves de capoeira. Também se propagou a dezenas de espécies de mamíferos, incluindo vacas leiteiras nos EUA, e matou uma pessoa no Luisiana.

A estirpe que causou mais danos nos últimos anos foi a H5N1, sendo a H5N9 mais rara.