Cientistas descobrem gene importante na formação do tipo de cancro da pele mais comum

O carcinoma basocelular é o cancro de pele mais comum e, embora geralmente se trate com cirurgia, pode em certos casos ser agressivo. Cientistas descobriram genes envolvidos no seu desenvolvimento.

Uma equipa internacional de cientistas, co-liderada por uma investigadora da Fundação Champalimaud, descobriu mecanismos de iniciação e progressão do cancro da pele mais comum nos seres humanos, o carcinoma basocelular.

O estudo, cujos resultados foram publicados na revista científica Cancer Discovery, “aponta potenciais terapias para prevenir o desenvolvimento do carcinoma basocelular”, acrescenta um comunicado da instituição. “O carcinoma basocelular é, de longe, o cancro de pele mais frequente nos seres humanos”, diz Adriana Sánchez-Danés, investigadora principal do Laboratório de Biologia do Cancro e das Células Estaminais da Fundação Champalimaud, citada no comunicado.

Embora raramente desenvolva metástases e seja normalmente tratado com uma cirurgia, este tumor “pode, em alguns casos, tornar-se metastático ou localmente muito agressivo”. Adriana Sánchez-Danés assinala que, por isso, é “tão importante compreender as diferentes fases e etapas que levam à formação, bem como à progressão desta doença”.

Comparando os genes activos nas células estaminais e progenitoras da pele de ratinho com o referido cancro, os cientistas conseguiram identificar vários genes cuja expressão estava aumentada, entre os quais o da survivina, também conhecido por BIRC5 – o que mais lhes “chamou a atenção”.

O gene da survivina encontra-se sobrerrepresentado em muitos dos cancros humanos, tais como o do pulmão, do pâncreas e da mama, mostrando o estudo sobre o carcinoma basocelular que “é necessário não só para a iniciação e a formação de lesões pré-neoplásicas, mas também para a sua conversão em cancro invasivo”, salienta Adriana Sánchez-Danés. Segundo a investigadora, “esta é a primeira vez que é descrito o seu papel na iniciação do tumor”.

Foto Pele de ratinho com um carcinoma basocelular (a verde) que expressa o gene da survivina (vermelho) Adriana Sanchéz Danés

“Além disso, a descoberta de que a survivina é necessária para a conversão de lesões pré-neoplásicas em tumores invasivos é relevante, uma vez que pode ser explorada terapeuticamente”, nota. Os dados obtidos pelos cientistas “mostram que a administração a curto prazo de um inibidor da survivina leva à diminuição e eliminação de lesões pré-neoplásicas e previne a progressão do carcinoma basocelular”, indica o estudo.

Vários inibidores da survivina têm sido desenvolvidos e estão actualmente a ser testados em ensaios clínicos.

No entanto, o inibidor da survivina neste estudo era algo tóxico para os animais, o que levou os investigadores a utilizarem em alternativa “um inibidor de uma proteína chamada SGK1, que também impediu que as lesões pré-neoplásicas evoluíssem para um tumor”. Os responsáveis pelo estudo admitem que ambas as estratégias possam ser utilizadas em seres humanos, utilizando-se os inibidores da survivina como creme a ser aplicado na pele, o que reduz os efeitos secundários.

“O nosso principal resultado é que a survivina pode ajudar-nos, no futuro, a evitar a geração de carcinomas basocelulares invasivos”, afirma Adriana Sánchez-Danés, acrescentando que para si “a parte mais interessante” do estudo “foi descobrir que a survivina também pode induzir células que são resistentes à formação de cancro a tornarem-se competentes nesse sentido”. “Foi uma descoberta entusiasmante”, adianta.