Proteção Civil registou 64 ocorrências até às 7h devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou entre as 00h e as 7h, desta segunda-feira, 64 ocorrências devido à chuva e ao vento fortes, a maioria quedas de árvores, mas sem causarem vítimas.

"Entre as 00h e as 7h tivemos 64 ocorrências, às quais se adicionam as 568 do dia de ontem [domingo] que foram motivadas pelas condições meteorológicas adversas, precipitação e vento", disse à agência Lusa, Paulo Santos da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

De acordo com Paulo Santos, a maioria das ocorrências foram quedas de árvores, deslizamentos de terras, inundações, quedas de estruturas (andaimes e painéis publicitários) e limpezas de via.

"A região mais afectada foi o litoral centro norte com destaque para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu. No que respeita a bacias hidrográficas apelámos à especial atenção para as do Douro, Vouga e Mondego, Águeda e Coimbra. Alertamos a população que ali reside para os cuidados habituais em caso de submersão de vias", referiu.

Quanto a estradas cortadas, Paulo Santos disse que é uma situação que vai sendo gerida pelos serviços de protecção civil municipais.

"Não consigo concretizar quanto a vias obstruídas uma vez que os serviços locais de protecção civil vão lidando com a situação. Quando há uma queda de árvore, a via fica cortada para a sua remoção e depois é reaberta. É uma contabilidade que não está apurada ao minuto", disse.

Paulo Santos destacou ainda uma situação no domingo em Cinfães, no distrito de Viseu, com a queda de uma árvore, que atingiu vários carros, sem causar vítimas.

"Tivemos outra situação em Moimenta da Beira com uma cratera que abriu no pavimento de uma estrada nacional, também sem causar vítimas", indicou.

A ANEPC elevou o nível de alerta devido ao mau tempo nas regiões centro e norte do país causado pelos efeitos da depressão Herminia, com previsões de chuva persistente, rajadas de vento até 110 quilómetros por hora, agitação marítima e queda de neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em aviso vermelho (o mais elevado de uma escala de quatro) os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga a partir das 12h de segunda-feira e até às 9h de terça-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura, podendo atingir 14 metros.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Santarém, Lisboa e Portalegre até às 9h devido à chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Também por causa da chuva, Évora e Beja estão sob aviso amarelo até às 12h desta segunda e Faro e Setúbal até às 15h.

O Instituto emitiu também aviso amarelo por causa do vento forte para os distritos de Santarém, Lisboa e Portalegre até às 18h desta segunda-feira, para Évora até às 12h, Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra até às 21h e para Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Beja e Braga até às 9h de terça-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco também estão sob aviso amarelo entre as 18h deste dia e as 12h de terça-feira devido à queda de neve acima dos 700 metros.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.