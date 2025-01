Mortes devido a temperaturas perigosas na Europa podem aumentar até 50% neste século

As mortes nas cidades europeias associadas à temperatura — tanto o frio como o calor extremo — poderão aumentar até 50% até ao fim do século, totalizando até 2,3 milhões de óbitos adicionais, se não houver uma redução drástica da emissão de gases com efeito de estufa. Esta é a conclusão de um artigo publicado nesta segunda-feira na revista científica Nature Medicine, que sugere que a população da região mediterrânica poderá ser a mais afectada. Portugal, contudo, não surge nesta análise entre os países mais vulneráveis.

Pierre Masselot, primeiro autor do estudo da Nature Medicine e investigador da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM), no Reino Unido, explica que os resultados obtidos indicam que em Portugal os níveis de adaptação necessários para fazer face à crise climática seriam mais baixos do que nos países mediterrânicos e em regiões da Europa do Leste, incluindo os Balcãs. Se nada for feito para limitar a subida global das temperaturas, refere o cientista, “as consequências poderão ser terríveis” naquelas zonas críticas.

“Portugal tende a ser vulnerável ao frio para um país do Sul, o que está possivelmente relacionado com o clima atlântico, mas também com a pobreza energética. Por conseguinte, assistiríamos a uma diminuição importante das mortes relacionadas com o frio (mais do que noutros países do Sul), mas ainda assim inferior ao aumento das mortes relacionadas com o calor”, refere o cientista ao PÚBLICO.

“Não diria que Portugal faz parte dos pontos críticos da zona mediterrânica, uma vez que registámos ali aumentos menores do que, por exemplo, no Leste de Espanha ou de Itália”, resume Pierre Masselot.

Mais mortes por calor

O objectivo dos autores era compreender como a crise climática vai alterar, ao longo deste século, o equilíbrio entre a mortalidade relacionada com o calor e aquela associada ao frio em mais de 800 cidades de 30 países europeus, incluindo Portugal. Recorde-se que a Europa é o continente onde se regista o aquecimento mais rápido no planeta.

As conclusões contrariam a ideia de que, com o aquecimento global, o número total de mortes associadas às temperaturas perigosas tenderia a decrescer. Se, por um lado, a subida dos termómetros globais pode fazer cair a mortalidade relacionada com o frio extremo, por outro, a subida das temperaturas contribui para o aumento de mortes adicionais durante ondas de calor. O estudo estima aumento de cerca 80 mil mortes anuais no pior cenário climático, um acréscimo que diluiria a queda da mortalidade pelo frio na Europa, por exemplo.

Contas feitas, os óbitos em excesso na Europa aumentam em qualquer um dos cenários climáticos projectados pelos cientistas. “Este estudo fornece provas irrefutáveis de que o aumento acentuado do número de mortes relacionadas com o calor irá exceder em muito qualquer diminuição relacionada com o frio, resultando num aumento líquido da mortalidade em toda a Europa”, nota o co-autor Antonio Gasparrini, director do Laboratório de Modelação em Ambiente e Saúde da LSHTM.

“Estes resultados desmentem as teorias propostas sobre os efeitos “benéficos” das alterações climáticas, frequentemente propostas em oposição a políticas vitais de atenuação que devem ser aplicadas o mais rapidamente possível”, observa o investigador, citado numa nota de imprensa da instituição

Adaptação das cidades

Esta tendência mantém-se mesmo quando os cientistas consideram cenários com uma adaptação significativa ao calor. A adaptação climática consiste em medidas que vão desde a instalação de sistemas de arrefecimento até a disponibilização de refúgios de calor, por exemplo, passando pela criação de zonas de sombreamento através da plantação criteriosa de árvores.

“Esta foi uma das principais motivações do nosso estudo, que mostra que, na Europa em geral, o aumento das mortes relacionadas com o calor é maior do que a diminuição das mortes relacionadas com o frio. E isto repete-se em todos os cenários de adaptação”, afirma Pierre Masselot.

“No cenário mais optimista — o aquecimento é mantido abaixo dos 2 graus Celsius — e não havendo adaptação ao calor, prevê-se que as mortes relacionadas com o calor ultrapassem as mortes relacionadas com o frio em 12 por 100 mil pessoas por ano no período 2050-2054”, afirma Garyfallos Konstantinoudis, cientista do Imperial College London (Reino Unido) que não esteve envolvido no estudo, citado pelo Science Media Centre. “Até ao final do século, prevê-se que esta diferença aumente, com as mortes relacionadas com o calor a excederem potencialmente as mortes relacionadas com o frio em 50 por cada 100 mil pessoas por ano”, completa. ​

O autor Pierre Masselot exorta, assim, os líderes políticos a intensificar a mitigação e a adaptação climática, por forma a prevenir o aumento da mortalidade relacionada com a temperatura.

Como foi feito o estudo?

Os cientistas estudaram dados de temperatura e mortalidade para projectar as futuras mortes relacionadas com o frio, o calor e a temperatura global em 854 áreas urbanas europeias. Não foram consideradas zonas rurais ou pouco densas. Este exercício de modelização foi feito para distintos cenários de climáticos, demográficos e de adaptação entre 2015 e 2099.

O estudo sugere que, num cenário em que as emissões de dióxido de carbono (CO2, um dos mais abundantes gases com efeito de estufa) duplicam até 2100, o total acumulado de mortes seria de 2.345.410 entre 2015 e 2099. Os cientistas estimam que até 70% destes óbitos podem ser evitados se, globalmente, houver um esforço concertado de corte de emissões, permitindo dessa forma limitar o aumento das temperaturas do planeta até ao fim do século.

Entre as limitações da análise está o facto de as projecções estarem ancoradas em pressupostos que podem ter “um elevado nível de incerteza”, bem como o facto de o estudo não considerar características climáticas locais como a humidade. A humidade relativa do ar é um elemento importante para compreender a resposta fisiológica do corpo humano ao calor extremo.

Entre os autores do estudo, está a cientista portuguesa Ana Monteiro, do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.