Chuva traz riscos de poluição na Los Angeles incendiada

A chuva representa um risco de propagação de toxinas dos resíduos de incêndios que atingiram o Sul da Califórnia. Os residentes estão preocupados com os impactos a longo prazo na saúde e no ambiente.

Usando um respirador, óculos de protecção, luvas e botas de protecção brancas, Shaun Kearney olha para a sua casa em Sunset Mesa, uma comunidade costeira junto a Pacific Palisades. A casa sobreviveu aos incêndios que destruíram alguns bairros de Los Angeles, mas as previsões para o fim-de-semana apontavam para um problema diferente: a chuva.

Shaun Kearney precisa de selar um buraco no telhado para impedir que a chuva caia dentro de casa, já que receia que ela venha contaminada com toxinas. Os produtos químicos perigosos expelidos pelas casas e carros que foram queimados pelas chamas são a principal preocupação de Kearney quando pensa na recuperação e reconstrução dos bairros que, acredita, demorarão anos.

A maioria das casas daquele bairro foi construída antes de 1979, altura em que o amianto era utilizado livremente na construção. Essas casas foram reduzidas a cinzas. “Apesar de a nossa casa ainda estar de pé, é óbvio que não podemos viver aqui”, disse o empresário do sector da moda, director-geral da marca Pleasing, de Harry Styles. “Será pior quando começarem a remover os escombros – essa é a minha maior preocupação.”

Os incêndios, que começaram a 7 de Janeiro e ainda não estão totalmente contidos, mataram 28 pessoas e danificaram ou destruíram cerca de 16 mil estruturas. A chuva trará um ar mais limpo e melhorará as condições de combate aos incêndios, mas algumas autoridades manifestaram a preocupação de que a chuva possa piorar a situação.

O fogo “destruiu casas, veículos, aparelhos electrónicos, plásticos, produtos químicos, mobília e inúmeros materiais do dia-a-dia, criando uma mistura perigosa de toxinas”, avisou esta semana a advogada Traci Parks, membro do Conselho Municipal de Los Angeles, ao anunciar os esforços para conter o escoamento. “Quando chove, [as toxinas] correm para as nossas sarjetas, esgotos pluviais... e eventualmente para as nossas praias.”

Trabalho longe de estar terminado

Na sexta-feira, os trabalhadores colocaram barreiras de betão – que costumam ser utilizadas para controlar o tráfego rodoviário – ao longo da estrada Pacific Coast Highway e nos bairros de Palisades, acima da linha costeira. Isto foi feito para evitar deslizamentos de terras, como os que mataram 21 pessoas e causaram centenas de milhões de dólares de prejuízos no condado de Santa Barbara, após um incêndio ocorrido há sete anos.

Foto Polícias caminham por uma rua junto de casas atingidas pelo incêndio em Pacific Palisades, Los Angeles David Swanson/Reuters

Outros trabalhadores colocaram coberturas de pano e barreiras de palha à volta dos esgotos pluviais para filtrar os poluentes e abrandar o fluxo de água. Os camiões transportaram os carros que foram queimados – muitos deles tornaram-se numa mistura confusa de substâncias tóxicas. O trabalho está longe de estar terminado: os cascos dos carros incinerados alinham-se nas bermas das estradas e preenchem as entradas das casas, e muitos esgotos parecem estar desprotegidos.

Grande parte do trabalho que se pode observar em Palisades centrou-se em fechar as condutas de gás e de água que ficaram partidas, na reparação de linhas eléctricas e no remendo das estradas. O presidente norte-americano Donald Trump visitou a zona na sexta-feira. A previsão para o fim-de-semana era de chuva fraca. Ainda assim, o Serviço Geológico dos Estados Unidos dizia que chuvas curtas e intensas poderiam desencadear fluxos de detritos. Com a ajuda de um mapa, a instituição explicou que grande parte da área dos incêndios de Palisades e Eaton teria uma alta probabilidade de perigo, com uma chuvada de 15 minutos que descarregasse entre seis e 13 milímetros de água.

As cinzas não se contêm

Enquanto as toxinas das casas que foram queimadas são contidas pelas suas fundações, pelo menos parcialmente, os veículos e as casas móveis estão normalmente estacionados em superfícies impermeáveis, como o asfalto. Por isso, quando a água da chuva apanha os metais das baterias ou pneus queimados, ela pode correr directamente para os esgotos pluviais.

“Não há nada que contenha as cinzas”, explicou Jackson Webster, professor de engenharia civil na Universidade Estadual da Califórnia, em Chico, que estudou os efeitos do incêndio de 2018 no Norte da Califórnia.

Embora o perigo imediato para a saúde humana devido à poluição das águas pluviais possa ser limitado, afirmou, o impacto nos ecossistemas, incluindo o oceano, ainda não foi bem estudado. O escoamento pode também afundar-se no solo, contaminando jardins e terrenos que até então estavam bem cuidados.

“Não vale a pena ficar para descobrir”

Nos últimos dias, a polícia escoltou centenas de residentes, como Shaun Kearney, de volta a zonas anteriormente evacuadas onde, mesmo a quarteirões de distância das zonas mais danificadas, ainda se sente com frequência o cheiro acre das cinzas. A chuva vai ajudar, dizem os especialistas.

“Do ponto de vista do ar, não há desvantagens... uma chuva ligeira como esta é uma coisa boa”, diz Suzanne Paulson, professora do Instituto do Ambiente e Sustentabilidade da UCLA, que estuda os poluentes atmosféricos e diz que a queda de água capta partículas transportadas pelo ar e deposita-as no solo, onde não podem ser respiradas.

Para muitos residentes, contudo, os riscos das toxinas são incalculáveis. “É por essa razão que não vamos ficar aqui. É uma incógnita”, disse o empreiteiro Jose Montelongo, de 46 anos, cuja casa alugada em Pacific Palisades não foi destruída pelo incêndio. Montelongo é pai de um filho pequeno. “Não vale a pena ficar para descobrir”, acrescentou.

Um uísque, por favor

Daniel e Miriam Dvorsky, com o filho Jake, encontravam-se a remexer o que restou nas ruínas da sua casa incendiada, a poucos quarteirões da casa de Kearney, em Sunset Mesa, à procura de relíquias de família passadas pelos avós. Havia pouco para salvar.

“O que mais gostaríamos era reconstruir” a casa, disse Daniel, que, tal como a sua mulher, estava vestido com um fato-macaco branco e tinha uma máscara N95, fornecidos pela Cruz Vermelha. No entanto, os condicionalismos políticos, económicos e ambientais podem dificultar a reconstrução, observou.

Dois bombeiros num camião passaram e um deles perguntou: “Posso ajudar-vos em alguma coisa?” Daniel Dvorsky, que estava sentado numa cadeira de relva azul - um dos seus únicos pertences que ficou intacto - respondeu: “Um uísque, talvez.”