“Formar um aluno de Medicina pode chegar aos 16 mil euros. Faculdades recebem cerca de 5 mil”

A falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) continua a ser um dos temas quentes da actualidade. Mas a receita, assumida nos últimos anos, de "isoladamente" se aumentar as vagas dos cursos de Medicina não é a solução. É preciso que haja retenção de profissionais no SNS. "Não podemos olhar para um problema que é complexo com uma resposta simples", diz a directora da Nova Medical School em entrevista ao PÚBLICO. Este ano, pela primeira vez, as faculdades de Medicina públicas vão poder ter alunos internacionais, possibilidade pela qual o Conselho Nacional das Escolas Médicas, presidido até Dezembro por Helena Canhão, se bateu. No caso da Nova Medical School, a propina anual a cobrar a estes alunos será de 18 mil euros, por forma a "não onerar o Estado português".

