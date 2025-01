Quando o Brasil se olha no espelho do cinema

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Quando surgiu a possibilidade de um filme brasileiro alcançar os grandes festivais, a reação foi, no mínimo, tímida. Acostumado a desacreditar na própria potência, o Brasil parecia hesitar diante da chance de ver sua cultura projetada globalmente. Foram quatro anos de negacionismo cultural, um período onde a arte parecia relegada a um canto escuro. E eis que Walter Salles, com sua visão precisa e coragem admirável, ousou acreditar.

Walter Salles não é apenas um cineasta, é um catalisador de emoções e verdades. Inspirado na história real de Eunice Paiva, brilhantemente interpretada por Fernanda Torres, e Rubens Paiva, encarnado com maestria por Selton Mello, o filme transcende a narrativa para se tornar um retrato fiel e doloroso de um Brasil dividido. O esplendor do Rio de Janeiro dos anos 70 é palco para uma história onde beleza e opressão coexistem. A cidade, vibrante em sua paisagem, guarda em suas sombras o lado sombrio da ditadura militar.

Eu estava lá. Cheguei ao Rio com 12 para 13 anos, trazendo na bagagem não apenas roupas, mas memórias e marcas de uma Belém do Pará assolada pela repressão. A minha casa tornou-se um refúgio para muitos que fugiam da perseguição política, jovens que ousavam resistir e sonhar. Era um espaço de acolhimento, de boa comida e longas conversas sobre liberdade. Enquanto isso, no Rio, a ditadura era um silêncio absoluto nas escolas, nos encontros casuais, na vida cotidiana. Esse contraste me marcou profundamente. Em Belém, vivíamos o impacto de 1968, ano em que Edson Luiz foi brutalmente assassinado, um golpe visceral na juventude de então.

A força do filme está em retratar esse paradoxo com uma sensibilidade rara. Walter Salles conduz a narrativa como quem desfia memórias, criando cenas que dialogam com quem viveu e com quem desconhece o passado. O momento final, com Fernanda Montenegro, é uma obra-prima da emoção. Cada olhar, cada gesto carrega o peso de uma geração que sofreu, mas resistiu. É como o ato final de uma ópera, onde a dor e a esperança se encontram em harmonia.

Ontem, chorei ao ouvir o anúncio das indicações ao Oscar. Melhor Filme, Melhor Atriz para Fernanda Torres, Melhor Filme Estrangeiro. Não é apenas sobre prêmios, é sobre reconhecimento. É a academia olhando para o Brasil e dizendo: essa história importa. E como importa. Em tempos onde o mundo flerta perigosamente com o autoritarismo, ver um filme como esse ser celebrado é um ato de resistência. É uma reafirmação do valor da democracia e da liberdade.

Mas o filme faz mais do que retratar o passado. Ele nos obriga a refletir sobre o presente. Há pouco, o Brasil ensaiou passos perigosos em direção a um cenário de repressão e negação de direitos. Ao contar a história de Eunice Paiva, Walter Salles nos lembra do preço da liberdade e da importância de defendê-la. É um espelho que reflete nossas falhas, mas também nossas possibilidades de redenção.

Ao longo da minha vida, sempre acreditei que a arte tem o poder de transformar, de nos fazer enxergar além do óbvio, de nos conectar com o que há de mais humano. Este filme é a prova disso. Ele nos convida a olhar para trás, mas também a seguir em frente com a certeza de que a resistência vale a pena. Que nunca nos falte a coragem para enfrentar as sombras e buscar a luz.

Que venha o Oscar. Que venha a democracia. Que a arte continue sendo o farol que ilumina os caminhos da liberdade, da memória e da esperança. Viva o cinema brasileiro. Viva o talento de nossos artistas. E, acima de tudo, viva a democracia.