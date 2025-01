Missão brasileira desembarca em Portugal para avançar em nova política sobre drogas

Comitiva do Brasil chega a Portugal para conhecer modelo de sucesso na descriminalização das drogas, com foco na redução de danos e na construção de políticas para enfrentar a questão de frente.

Uma comitiva de técnicos brasileiros, liderada por Marta Machado, titular da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD), desembarca em Portugal nesta segunda-feira (27/01) com o objetivo de estudar o modelo português de descriminalização de drogas e tratamento de dependentes. A missão inclui representantes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Ministério da Saúde. A iniciativa marca um passo importante para a implementação de uma política mais humanizada no Brasil, impulsionada pela decisão do STF, em junho de 2024, que descriminalizou o porte pessoal de cannabis.

Marta Machado reconhece Portugal como referência mundial no tema. “O país construiu uma política de Estado com base em evidências, algo que buscamos replicar no Brasil”, afirmou. A visita da missão brasileira em Lisboa, que durará três dias, começará pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) e incluirá encontros com instituições como as Comissões de Dissuasão da Toxicodependência (CDT), a Agência da União Europeia sobre Drogas e a Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Entre os especialistas que serão ouvidos está o doutor João Castel-Branco Goulão, presidente do Conselho Diretivo do ICAD, uma das maiores referências globais em políticas de drogas e peça-chave na implementação do modelo português. Ele participou recentemente de reuniões em Brasília no Ministério da Justiça e no STF. “O doutor Goulão é uma inspiração para todos que trabalham com políticas baseadas em evidências e cuidado com dependentes”, destacou Marta.

Embora o desafio seja imenso devido à dimensão do país, estamos confiantes de que podemos adaptar as melhores práticas portuguesas

A nova política de drogas brasileira parte de dois eixos principais: cuidado e redução de danos para os usuários e um combate ao tráfico menos bélico e mais eficiente. “Estamos focados na prevenção e em programas que ajudem as pessoas a reduzir o uso de substâncias e reintegrar-se à sociedade”, explicou a secretária. Entre as iniciativas está a criação de Centros de Acesso, Direito e Inclusão Social (CAIS), inspirados nas CDT portuguesas.

O primeiro CAIS foi inaugurado no Ceará, com outros 50 em diferentes estágios de implantação em estados como Bahia e Pernambuco. Esses centros oferecem apoio multidisciplinar, com assistentes sociais, psicólogos e educadores jurídicos. “Os CAIS não são apenas para tratamento, mas, também, para garantir direitos e facilitar a inclusão social”, ressaltou Marta.

Combate ao crime organizado

A comitiva brasileira também analisará como Portugal conseguiu indicadores tão positivos após quase 25 anos de descriminalização das drogas, como a redução de infecções por HIV entre usuários e o aumento da eficiência no combate ao crime organizado. “A polícia em Portugal pode se concentrar em casos mais graves, o que melhorou as apreensões de drogas”, explicou Marta.

Outro ponto de interesse será a integração da política de drogas com o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a secretária, o SUS é fundamental para garantir o atendimento capilarizado e articulado no Brasil. “Embora o desafio seja imenso devido à dimensão do país, estamos confiantes de que podemos adaptar as melhores práticas portuguesas”, afirmou.

Nosso objetivo é construir políticas de Estado que transcendam governos e ideologias. As evidências mostram que este é o melhor caminho

Marta também destacou a importância de desenvolver sistemas de monitoramento eficientes para avaliar a política de drogas no Brasil. A SENAD está em fase de reconstrução do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que será essencial para medir os impactos das novas diretrizes. “Ter dados concretos permite acompanhar os resultados e ajustar as ações conforme as necessidades”, acrescentou.

Além disso, a secretária ressaltou a necessidade de articular parcerias com estados, municípios e universidades para ampliar a formação de profissionais e a implementação de programas. “Uma rede colaborativa é fundamental para garantir que as políticas cheguem a todos os cantos do país e atendam às populações mais vulneráveis”, assinalou.

Um dos principais desafios apontados por Marta é garantir a colaboração de estados governados por opositores ao governo federal. “Temos buscado um diálogo aberto e focado em evidências para superar barreiras ideológicas. A demonstração de resultados e a construção de parcerias com base em dados concretos são fundamentais para avançar”, afirmou.

Apesar das divergências políticas, Marta acredita que a demanda social e a urgência de resolver os problemas relacionados às drogas no Brasil podem ajudar a alinhar esforços. “Nosso objetivo é construir políticas de Estado que transcendam governos e ideologias. As evidências mostram que este é o melhor caminho”, concluiu.