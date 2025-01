Em Lisboa e Porto, King Kong Fran questiona lugar da mulher na sociedade

Espetáculos serão no Porto em 6 de fevereiro e em Lisboa em 15 de fevereiro. Na quarta (5/2), Fran terá debate na FNAC, no Norteshopping, em Matosinhos.

Inverter a situação na relação entre mulheres e homens. Esta é a base do espetáculo King Kong Fran, que a palhaça Fran, criada por Rafaela Azevedo, de 33 anos, vai apresentar em 5 de fevereiro no Teatro Passos Manuel, no Porto, e no dia 15 no Capitólio, em Lisboa.

Fran, que encarna sua versão do King Kong, conta como organizou a apresentação. “No espetáculo, a gorila sai da jaula no início e ela aterroriza todos os homens da plateia, porque ela faz jogos de inversão. E eu brinco, chamo alguns homens também para o palco, vou até a plateia e faço jogos os homens historicamente sempre fizeram com mulheres”, descreve. Sucesso no Brasil, King Kong Fran já conta com 400 apresentações desde a estreia, em 2022, e mais de 100 mil espectadores.

O ponto de partida para o espetáculo foi o livro A teoria King Kong, de Virginie Despentes. É um livro feminista que utiliza a metáfora da personagem cinematográfica para desafiar as normas patriarcais e os conceitos normalmente usados para definir masculinidade e feminilidade.

Ela indica como fez a ponte do livro com a apresentação. "A mulher gorila é um número tradicional. Durante muito tempo, no circo, a mulher ou era perfeita, como aquelas assistentes de palco, ou era uma aberração, como a mulher gorila e a mulher barbada”, afirma.

Em palco, Fran inverte a sexualização dos espetáculos tradicionais de circo. “Normalmente, há o atirador de facas, que é acompanhado por uma mulher de maiô brilhante ou vemos uma mulher dançar com pouca roupa. Aí, eu vou e faço o homem fazer isso. Faço muitos elogios, que na verdade são assédio. É um jogo de inversão em que as mulheres são minhas cúmplices e os homens vivem ali durante uma hora o que a gente vive na sociedade”, explica.

Na visão de Rafaela, ser palhaça é um jogo com aquilo que sociedade impõe a ela e às mulheres em geral. “Eu acredito que a palhaçaria é sobre a nossa inadequação. Quando eu comecei a estudar palhaçaria, eu percebi que o próprio universo da palhaçaria é muito machista em que as próprias mulheres reproduziam o humor criado por homens. Quando eu estou em cena com a Fran, utilizo a palhaçaria para a fazer uma reflexão que é bem séria. Mas o jogo é da palhaça, através do riso o tempo inteiro. Eu faço isso brincando”.

Rafaela recusa a ideia de que os espetáculos de palhaço são para crianças. “Acho que, na verdade, quem mais precisa de palhaçaria são os adultos. As crianças estão conhecendo o mundo que a gente deu para elas”, afirma.

Questionada se dá para comparar a sua visão do palhaço com o bobo da corte, que fala as verdades de uma forma que faz rir, ela apresenta sua opinião. “A gente, enquanto palhaça, é um bode expiatório de tudo. Eu estou botando minha cara a tapa não para ser provada ou desejada pelos homens. Se dizem que a mulher precisa ser bonita e recatada, para um homem escolher e casar, a palhaça é o oposto. A palhaça transgride todas as regras”, conta Rafaela.

Em Portugal

Rafaela conta porque decidiu trazer o espetáculo para o Porto e Lisboa. “Tem brasileiros que me falaram: ‘Rafa, eu precisava desse espetáculo aqui por que tem muito machismo’. E, além disso, tem a questão da colonização. Acho que são dois pontos de opressão que é interessante gerar uma reflexão”, diz. Inicialmente com apenas duas sessões em Portugal, os bilhetes esgotaram e ela vai acabar por fazer duas no Porto e duas em Lisboa.

Será uma turnê europeia, começando no Porto e passando por Barcelona, Berlim, Dublin, Londres e Paris, terminando em Lisboa. “Vai ser tudo em português. É para o meu pessoal brasileiro que está morando fora. Mas a gente vai botar legenda e as cenas são fortes. Quando eu chamo um cara e boto ele num alvo para atirar facas, quem está lá vai entender o que eu estou falando e a crítica que eu estou fazendo”, afirma Rafaela.

A seguir, Rafaela está preparando um novo espetáculo, com uma visão crítica sobre outro aspecto da sociedade. Ela já revelou o nome: A Igreja da Fran.

Debate

No dia 5 de fevereiro, Rafaela vai participar de um FNAC Talks, um debate na loja da FNAC no Norteshopping. Será uma conversa moderada por Ivan Lima.

