Rui Moreira pede desculpa ao CDS pelo cerco no Palácio de Cristal há 50 anos

O CDS assinala este domingo o 50.º aniversário do seu primeiro congresso, durante o qual os fundadores foram cercados por forças da extrema-esquerda, no Palácio de Cristal, no Porto.

O presidente da Câmara do Porto pediu, este domingo, desculpa ao CDS pelo que aconteceu no primeiro congresso do partido, na noite de 25 para 26 de Janeiro de 1975, quando os congressistas foram cercados no Palácio de Cristal, no Porto.

O CDS assinala durante a tarde deste domingo o 50.º aniversário do primeiro congresso, durante o qual os fundadores foram cercados, ameaçados e sequestrados por forças da extrema-esquerda.

Com os democratas-cristãos a assinalarem a data precisamente no Palácio de Cristal, num auditório com cerca de 700 pessoas, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, explicou que a sua presença na cerimónia seria para homenagear o CDS e pedir desculpa, em nome da cidade do Porto, que lidera, pelo que aconteceu nesse encontro há cinco décadas.

"Aquilo que aconteceu há 50 anos foi uma verdadeira vergonha e algumas pessoas que estiveram lá fora continuam a gabar-se do que fizeram. Cinquenta anos depois, e em nome da cidade do Porto, desculpem", declarou, arrancando aplausos dos apoiantes do CDS.

O encontro inclui ainda intervenções do antigo presidente do CDS-PP Ribeiro e Castro e uma mensagem do antigo líder Paulo Portas, bem como mensagens de responsáveis de instâncias europeias, nomeadamente do Partido Popular Europeu (PPE).

O encerramento estará a cargo do presidente do partido, Nuno Melo.