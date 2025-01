Paulo Raimundo critica declarações de Pedro Nuno Santos sobre imigração

Líder do PCP acredita que as declarações de Pedro Nuno Santos sobre imigração foram uma tentativa de se demarcar do anterior Governo socialista, mas defende que “escolheu mal o tema”.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, considerou, este domingo, que o líder do PS "escolheu mal o tema" para se demarcar do anterior Governo, ao abordar a imigração. Já em relação a uma possível coligação em Lisboa nas eleições autárquicas, Paulo Raimundo defendeu que não é possível, a não ser que o PS faça um "acto de contrição".

"Eu acho que pode haver ali um esforço para tentar quebrar com a gestão anterior, diria assim, mas acho que escolheu mal o tema", considerou Paulo Raimundo, à margem da inauguração do novo Centro de Trabalho do PCP no Fundão, no distrito de Castelo Branco.

Questionado sobre se as declarações de Pedro Nuno Santos podem ser uma aproximação à direita, o secretário-geral comunista admitiu que "pode haver uma constatação de que é preciso agradar a certos sectores" e referiu que "não se pode cuspir na sopa onde se comeu".

"Havia tanta coisa, tanta coisa sobre a qual o Partido Socialista podia e devia fazer actos de contrição. Eu acho que escolheu logo a pior", realçou Paulo Raimundo.

O líder comunista afirmou que Pedro Nuno Santos podia ter condenado a forma como se abriram "as portas ao desmantelamento em curso" do Serviço Nacional de Saúde, ou falar sobre os apoios aos grandes grupos económicos, com as descidas do IRC, sobre as isenções fiscais, o que não se resolveu na habitação ou nas portagens no interior do país, elencou.

Segundo Paulo Raimundo, "o país não tem recursos ilimitados e tem de haver regras", mas acentuou que os imigrantes são necessários e é importante que tenham assegurados os seus direitos e deveres, como acontece com os muitos emigrantes portugueses em outros países.

Pedro Nuno Santos admitiu, em entrevista ao Expresso, que não se fez tudo bem nos últimos anos quanto à imigração e anunciou que vai apresentar uma solução legislativa que permita regularizar imigrantes que estão a trabalhar, mas recusando recuperar a manifestação de interesse.

O líder socialista frisou, na mesma entrevista, que quem procura Portugal para viver "tem de perceber que há uma partilha de um modo de vida, uma cultura que deve ser respeitada", declarações de que vários socialistas se demarcaram.

"O país não tem meios ilimitados, precisa ter regras, como sempre teve regras, para acolher aqueles que nos procuram, da mesma forma que nós exigimos regras para aqueles portugueses que procuram lá fora, noutros países, uma vida melhor, que também tenham regras para a sua integração", vincou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP defendeu ser necessário ter "uma política que possa acolher" e que "é preciso encontrar soluções para essa integração, porque [os imigrantes] fazem falta".

"Com este PS não é possível entendimento"

Em relação a uma possível coligação em Lisboa nas eleições autárquicas deste ano, Paulo Raimundo defendeu que, com a actual postura dos socialistas, não é possível um entendimento.

"Quem rejeitou essa negociação foi o Partido Socialista, com as opções que tomou. A não ser que o PS faça um acto de contrição, como parece que está a tentar fazer agora com outras coisas", acentuou o dirigente.

O secretário-geral do PCP deu o exemplo dos orçamentos viabilizados (pela abstenção) pelos socialistas, na Câmara de Lisboa, liderada por uma coligação de direita, enquanto em Setúbal, num município de maioria CDU, os socialistas votaram contra.

"É este PS? Com este PS não é possível entendimento. Aliás, não é possível nenhum entendimento com um PS que não só não está comprometido com as opções de fundo da Câmara Municipal de Lisboa, como está comprometido, como sabemos, por sua opção, ninguém o obrigou, viabilizando um Orçamento do Estado desastroso para o país e para a região", sustentou Paulo Raimundo.

O líder comunista frisou que o partido tem um projecto autárquico "que não se confunde" com nenhum outro que dê as mesmas respostas, com "objectivos concretos", e assegurou que não vai prescindir da sua linha orientadora.

"Nós não podemos abdicar de princípios nem do nosso projecto para responder ao interesse do A, B ou C em determinada terra. Isso, não fazemos. Nem no Fundão, nem Lisboa nem em Bragança, nem lado nenhum", reforçou Paulo Raimundo.

O PCP já anunciou que o candidato à Câmara Municipal de Lisboa será o actual vereador João Ferreira. Alexandra Leitão, líder da bancada parlamentar do PS, é a aposta dos socialistas.