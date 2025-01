Parlamento levantou a imunidade a nove deputados, Miguel Arruda deverá ser o décimo

Quatro dos deputados a quem foi levantada a imunidade são arguidos no âmbito da Operação Tutti-Frutti, que investiga um alegado favorecimento entre militantes do PS e do PSD.

A Assembleia da República já aprovou, nesta legislatura, nove pedidos de levantamento de imunidade parlamentar a deputados constituídos arguidos no âmbito de processos judiciais. A notícia é avançada este domingo pelo Jornal de Notícias, que consultou as actas das votações.

A estes pedidos vai somar-se o de Miguel Arruda, ex-parlamentar do Chega e agora deputado não inscrito, suspeito de roubar malas no aeroporto de Lisboa e que foi constituído arguido pelo crime de furto qualificado.

De acordo com o JN, quatro pedidos de levantamento da imunidade parlamentar prendem-se com processo Tutti-Frutti, que desde 2018 investiga suspeitas de favorecimentos a militantes do PS e PSD, nas estruturas dos dois partidos em Lisboa, através de avenças e contratos.

No âmbito deste processo foi levantada a imunidade parlamentar aos deputados do PSD Carlos Eduardo Reis, Luís Newton e Margarida Saavedra, todos constituídos arguidos.

O quarto nome envolvido neste processo é Fernando Medina, actual deputado, ex-ministro das Finanças e ex-presidente da Câmara de Lisboa - o caso reporta-se a esta última função, envolvendo suspeitas da prática do crime de prevaricação, que o socialista nega. Tal como, aliás, os restantes arguidos envolvidos neste processo.

Dois dos casos resultam de conflitos internos nos partidos. João Tilly, do Chega, perdeu a imunidade no âmbito de um processo por difamação movido por Fernanda Marques Lopes, numero três do Chega, a quem terá apelidado de “baleia”. Na Iniciativa Liberal, a deputada Patrícia Gilvaz também foi processada por um militante de quem tinha apresentado queixa no Conselho de Jurisdição do partido.

O JN dá ainda conta dos casos do socialista José Rui Cruz, constituído arguido num processo por fraude na obtenção de subsídio; Fátima Pinto (PS) visada num processo referente a uma instituição onde teve funções de administração; e de João Paulo Rebelo, também do PS, por suspeitas de favorecimento ao tempo em que era secretário de Estado da Juventude e Desporto.

O Estatuto dos Deputados determina, no que respeita a imunidades, que "nenhum Deputado pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia, salvo por crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos e em flagrante delito".

Estabelece também que os "deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguidos sem autorização da Assembleia". Na condição de arguidos é "obrigatória" a decisão de autorização "quando houver fortes indícios de prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos".