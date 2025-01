Imigrantes: Alexandra Leitão defende líder, mas...

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, não criticou as posições de Pedro Nuno Santos sobre imigração, esta noite, no programa O Princípio da Incerteza​, na CNN Portugal.

Criticou a "enorme polarização" com que o assunto é discutido na sociedade portuguesa e que com este clima "não há nenhum assunto que seja bem discutido" e relativamente ao qual sejam "bem definidas as políticas públicas", defendeu. A candidata do PS à Câmara de Lisboa pede mais "serenidade" no debate sobre imigração.

Leitão admitiu que o PS não pediu que a manifestação de interesse continuasse, mas antes que não existisse um vazio legal.

Sobre a questão da frase polémica de Pedro Nuno Santos de que os imigrantes têm que adoptar "os nossos valores e a nossa cultura", afirmou que o artigo 15.º da Constituição já diz que os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal têm que cumprir a lei.

A líder parlamentar do PS afirmou, no entanto, que "quando se fala em 'cultura' sem haver densificação pode haver quem entenda que se está a abrir as portas a coisas discutíveis" e que "o assunto tem que ser discutido com cuidado para não cairmos no simplismo e no populismo".