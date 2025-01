CDS com disponibilidade para “outros desafios” futuros com Rui Moreira

O presidente do CDS, Nuno Melo, mostrou-se, este domingo, disponível para apoiar o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, em futuros desafios que venham a surgir.

"O doutor Rui Moreira sabe que estivemos do seu lado desde o primeiro dia, na verdade eu diria quase antes do primeiro dia. Fizemo-lo por vontade, fizemo-lo com convicção e fizemo-lo sempre coesos. Mas aqui chegados o que quero expressar também é o sentido de gratidão. Muito obrigado, meu querido amigo Rui Moreira, por tudo o que fizeste, e quem sabe, num futuro, onde outros desafios não nos levarão", declarou Nuno Melo, no Palácio de Cristal, no Porto, num discurso no âmbito do 50.º aniversário do primeiro congresso do CDS.

O presidente do CDS iniciou o seu discurso dedicando as suas palavras a Rui Moreira, que está a finalizar o seu terceiro mandato à frente da Câmara Municipal do Porto.

"Quero dedicar as minhas primeiras palavras, apesar da circunstância que é de grande simbolismo, ao presente e ao presidente da Câmara do Porto, doutor Rui Moreira. Que não por coincidência há 50 anos, como bem se viu nesta homenagem, também teve familiares cercados no Palácio de Cristal e por isso o que trouxe foi um testemunho de vida", declarou Nuno Melo.

O presidente do CDS reconheceu que estava a chegar ao fim um ciclo "muito feliz" de apoio a Rui Moreira. "Nós bem sabemos que estamos na ponta final de um ciclo muito feliz, que ainda temos um pedacito pela frente, mas, ainda assim, um final de um ciclo muito feliz, que sob a sua liderança foi capaz de transformar a cidade, de afirmar o sucesso do tecido económico, de projectar a cultura, de reforçar a coesão social, eu diria até de aumentar a auto-estima de toda uma região", disse Nuno Melo.

O presidente da Câmara do Porto pediu, este domingo, desculpa, em nome da cidade, ao CDS pelo que aconteceu no primeiro congresso do partido na noite de 25 para 26 de Janeiro de 1975, quando os congressistas foram cercados no Palácio de Cristal.

Durante a cerimónia, o ex-líder do CDS e antigo ministro da defesa Paulo Portas enviou uma mensagem aos militantes e simpatizantes do partido por videoconferência, na qual destacou a importância do 1.º congresso do CDS para a "história da democracia portuguesa".

"O seu congresso fundador foi vítima de um cerco violento, ameaçador. Eu, de todos os relatos que li, não quero deixar de salientar a coragem de todos os congressistas de um partido democrático, onde todos correram riscos de vida. [...] Terminou pacificamente e isso gerou uma certa corrente de superação às adversidades, que ainda hoje acontece no CDS", declarou Paulo Portas.

Por seu lado, o antigo líder do partido José Ribeiro e Castro, que tinha 21 anos quando participou no 1.º congresso do CDS, agradeceu o pedido de desculpas de Rui Moreira, dizendo que foi um gesto "muito tocante".

"Na altura tinha 21 anos, participei nesse dia no primeiro congresso enquanto membro da Juventude Centrista. Esse dia foi um dia inesquecível. [...] Estávamos a surgir como um grande partido europeu. [...] Nós seriamos libertados por um pelotão de pára-quedistas, liderado pelo coronel Abel Lobão. Estivemos cercados umas 12 horas", afirmou.

CDS anuncia candidatos em convenção

Ainda durante o seu discurso, Nuno Melo anunciou que entre o fim de Março e início de Abril o partido vai realizar uma convenção para anunciar os candidatos às eleições autárquicas em 2025.

"E quero anunciar-vos que no final de Março, porventura no início de Abril, dependendo de questões que são logísticas (...), nós realizaremos uma grande convenção e nessa convenção vamos apresentar as estratégias, vamos explicar as apostas e vamos dar a conhecer candidatos e dali até às eleições autárquicas estarão todos mobilizados para termos novas e grandes alegrias ao nosso partido", declarou.

"Os nossos 1.500 autarcas foram determinantes no momento mais difícil da história da nossa vida enquanto partido. Nós sabemos que em cada concelho deste país há gente do CDS. Há estruturas do CDS, há autarcas do CDS. Não desmobilizaram, acreditaram. Estiveram do nosso lado e foram eles próprios obreiros do que hoje estamos a viver e é por isso que nós não podemos desvalorizar as eleições autárquicas. O CDS é o quarto maior partido no plano autárquico em Portugal e queremos chegar a terceiro", afirmou o presidente do PS, sublinhando que as autárquicas são "muito importantes para o partido".

Nuno Melo referiu que o CDS parte para as eleições autárquicas com o propósito de "consolidar e crescer".

"Nós temos que consolidar a gestão democrática nos municípios que governamos e governamos muito bem e são seis. Nós queremos consolidar a nossa presença onde estamos em coligação (...) consolidar com concelhos que estamos em coligação (...) O Porto é muito importante para o CDS. E queremos também procurar novas oportunidades. Temos de ter a visão de queremos conquistar outras câmaras municipais", disse.

No final do discurso, Nuno Melo destacou a importância histórica do CDS, mas frisou simultaneamente a necessidade de projectar o partido para o "desafio do futuro".

"Passaram-se 50 anos, sofremos cercos políticos, sofremos muitos cercos. Não foi só em 1974 e 1975. Mas estamos cá, porque o CDS é importante para Portugal e para a democracia. Quando ouvimos os dignitários estrangeiros a dar-nos importância isso dignifica-nos. (...) Nós no CDS devemos ter orgulho das nossas vitórias e no nosso permanente esforço de resistência. A política é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros".

Nuno Melo lembrou ainda o papel do CDS no actual Governo, referindo que é um partido leal na coligação da Aliança Democrática (AD), mas lembrando que o CDS não é o PSD, nem de dilui no PSD.

"O CDS tem a sua singularidade. Com o CDS no Governo voltou a dignificação das Forças Armadas e da dignificação das Forças de Segurança. Recebemos as Forças Armadas com negligência política, mas volvido um ano (...) trezentos mil antigos combatentes têm hoje medicamentos comparticipados".