Bloco pede demissão do secretário de Estado e fim da lei dos solos

Mariana Mortágua pediu em Coimbra a demissão do secretário de Estado que tutela a lei dos solos. A líder do Bloco de Esquerda diz que é preciso “fazer cair os dois”.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, pediu este domingo em Coimbra a demissão do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, que está a ser investigado por alegadamente ter obtido benefícios no ramo imobiliário.