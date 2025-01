O pai dela, os dez mil discos que deixou para trás e uma lição viral sobre o luto

Há um ano, poucos dias depois da morte do meu marido, Michael, deitei fora os seus sapatos. As botas, os ténis de corrida e os Jordans que ele guardava nas prateleiras da nossa porta das traseiras eram as primeiras coisas em que eu tocava sempre que chegava a casa – uma saudação fria da casa vazia que me esperava. O seu smartwatch, ainda pousado na nossa cómoda, provoca uma dor semelhante quando penso nos dados que poderá conter: os passos e os batimentos cardíacos de um jovem que ainda não tinha sucumbido ao cancro.

Na terapia de grupo, chamamos a estas coisas "as coisas do luto" – restos que atingem o âmago da nossa dor. Ou, mais esperançosamente, prendem-nos à memória. Para mim, são as garrafas abertas de bebidas espirituosas no carrinho de bar do Michael, lembranças das noites em que recebíamos os nossos amigos; as plantas da casa dele, que brotam novos rebentos dos alicerces que ele criou; os milhares de fotografias que tirou nas férias de pores-do-sol no deserto e praias de areia branca.

Na tentativa de estabelecer uma ligação com ele, agarro-me desesperadamente a essas coisas – e procuro amplamente a linguagem, a ciência e as comunidades que possam oferecer um bálsamo. Nas redes sociais, essas mensagens assumem frequentemente a forma de poemas e perspectivas pessoais, obras de arte e afirmações.

Depois há a Jula (pronuncia-se you-lah). Quando as férias se aproximavam no ano passado, ela apareceu no meu feed das redes sociais com uma saudação pronta e equilibrada: "Bem-vindos a mais um dia a ouvir a colecção de discos do meu falecido pai." O vídeo acelera à medida que Jula passa os dedos pelos discos de vinil densamente arrumados nas prateleiras de madeira do seu quarto, antes de arrancar aleatoriamente Parallel Lines, dos Blondie, de 1978. O disco gira num gira-discos decorativo enquanto Jula acena com a cabeça da cama e depois mostra um take curto e envolvente.

Foto O quarto onde Jula faz as "listening parties" Leah Hennel/The Washington Post

"A Debbie Harry é mesmo muito fixe –​ a voz dela é 'mwah'", diz Jula, beijando os dedos apertados e tirando-os dos lábios. "Ela é tão descontraída, mas tem tanto sentimento na sua voz."

Desde Setembro, a canadiana-polaca de 24 anos tem organizado uma "listening party" (uma festa para ouvir alguma coisa) diária nas suas páginas do Instagram e do TikTok, @soundwavesoffwax, para explorar décadas e géneros de música que o seu pai, Richard, adorava –​ punk, disco, pop, jazz, techno, new wave e psych rock dos anos 60. O projecto explodiu na Internet, tendo atingido mais de 460.000 seguidores até agora – e ainda lhe faltam quase dez mil discos.

"Espero ouvi-los a todos", diz-me Jula num dia de Inverno rigoroso, a partir da sua casa em Alberta. "Esta tem sido uma experiência muito bonita para mim, do ponto de vista sonoro e emocional." Jula falou com o The Washington Post sob a condição de que apenas o seu primeiro nome fosse usado, por preocupação com a sua segurança. O seu apelido não foi divulgado.

Críticas como as de Jula estão longe de ser monolíticas em 2025. Nem os discos de vinil, que actualmente ultrapassam os CD. Mas Jula vê a sua página como um projecto de luto acima de tudo – um desvio bem-vindo no meio do nosso rol de desgraças, onde os aficionados da música, os navegadores casuais e os enlutados se conectam à volta da perda, da memória e do papel da música na cura emocional.

"A comunidade tem sido tudo o que eu queria deste projecto", diz Jula. Se percorreres a secção de comentários, encontrarás seguidores que partilham histórias sobre a música e os objectos que os ligam aos seus entes queridos. Os músicos ou os seus familiares sobreviventes agradecem a Jula por escavar o seu trabalho. Os audiófilos oferecem as suas próprias análises e ideias sobre as jóias raras que ela possui.

Foto O gato Przemyslowa aparece regularmente nos vídeos Leah Hennel/The Washington Post

E eles adoram Jula. O seu charme descontraído e fresco atrai comparações com a VJ da MTV dos anos 80, Martha Quinn, enquanto as suas peculiaridades e sensibilidades típicas da geração Z desarmam os mais exigentes puristas da música. Os fãs perdoam-lhe rapidamente os erros (como a vez em que pronunciou erradamente o apelido de David Byrne como "By-run"), riem-se com as suas confissões cativantes (a primeira vez que ouviu Funkytown foi a ver o filme Shrek 2) e mantêm-se pacientes enquanto ela aprende a cuidar dos seus vinis. Apenas alguns dias após o início da série, Jula recorda que trocou o seu gira-discos Urban Outfitters, esteticamente agradável mas com problemas de áudio, por um gira-discos Technics profissional, depois de os seguidores terem dito que ela estava a "estragar" os seus discos.

Os vídeos de Jula são animados por imagens alegres e divertidas: pequenas figuras cuidadosamente colocadas no centro de discos a rodar; aparições regulares do seu gato, Przemyslowa; o seu guarda-roupa ecléctico e t-shirts gráficas, por vezes usadas do avesso e ao contrário (porque as etiquetas parecem "um pequeno colar", diz ela); e os adereços que provocam as suas reflexões futuras. Como o roupão de spa e as rodelas de pepino que ela veste enquanto ouve um álbum de flauta de Pã. Ou a palhinha pendurada na boca durante um disco de guitarra.

Sendo ela própria música, Jula exala uma facilidade e linguagem naturais nas suas críticas, equilibrando uma introspecção ponderada com um entusiasmo juvenil. " Uma estética low-fi com texturas sonoras muito agradáveis e ritmos sincopados", avaliou ela sobre um disco techno da sua própria colecção, que ocasionalmente põe também a tocar, em paralelo com a série dos discos do seu pai. "Acho que o ambiente deste álbum combina na perfeição com o solstício – é um pouco mais sombrio e há uma criatividade muito interessante a acontecer num mundo sonoro tão conciso."

Outras críticas parecem uma janela para a sua viagem de luto e descoberta. "Uma despedida sentida com muita gratidão. A voz dele soa especialmente vulnerável nesta canção", diz Jula no seu vídeo para Pacific Ocean Blue, de Dennis Wilson.

"Conseguimos ouvir a sua voz a esforçar-se, o que contribui para a emoção geral. O ritmo da canção está mesmo a levar o seu tempo – uma única onda a bater no oceano."

Foto Jula coloca bonecos em cima dos vinis Leah Hennel/The Washington Post

Como músico e professor de literatura, Richard estava sempre à procura da poesia na música, conta Jula sobre o seu pai. Adorava descobrir os artistas preferidos dos seus artistas preferidos, sentia-se particularmente atraído por cantores e compositores e escrevia a sua própria música. Queria ser DJ, diz ela, fazia mixtapes para os seus amigos e tocava frequentemente o seu acordeão em casamentos e no salão polaco local. Quando os pais de Jula recebiam convidados para jantar, a noite tinha sempre o mesmo final: alguém que orientava a conversa para a música e Richard corria para baixo para ir buscar um, ou dois, ou três, discos para tocar. A partir daí, dissertava sobre a arte das canções, traçando a influência e a história do seu som.

"Ele estava sempre a falar de música. Durante toda a minha vida, foi sempre a coisa mais importante que nos conectou ou sobre a qual falámos", disse Jula. "Eu tinha uns 8 anos e ele lia-me as letras das músicas e [explicava] o duplo sentido... Quando cresci, comecei a mostrar-lhe músicas de que gostava e continuámos assim para o resto da vida dele."

Quando Richard morreu, há alguns anos, com 50 anos, Jula sabia que queria ficar com os seus discos – uma colecção que ele tinha começado quando era jovem e ganhava dinheiro a fazer pequenos trabalhos para os vizinhos. A maioria dos vinis estava embalada em caixas ou na posse de familiares e amigos, antes de Jula os trazer lentamente para casa. Passou duas semanas a ordenar a colecção por ordem alfabética, mas demoraria anos a processar o seu significado na sua vida actual.

"Depois de ele falecer, não fiz nada com os discos – nem sequer entrei na sala [de música] durante algum tempo", afirma. "Tive muita sorte em tê-los em casa da minha mãe, onde podiam ficar guardados para que eu não tivesse de pensar nisso imediatamente."

Mas quando Jula voltou para a sua casa de infância, em Abril, escolheu ficar na sala de música de Richard – onde as prateleiras de discos se erguem sobre a sua cama e o arranhador do gato ("Não tenho alergias ao pó, felizmente", brinca).

Foto Jula criou um sistema para se lembrar quais os discos que já tocou Leah Hennel/The Washington Post

Por fim, começou a ouvir a música novamente, escolhia um disco diferente para tocar todas as manhãs e apercebeu-se de como sentia falta de ter alguém com quem falar sobre o assunto. Foi então que um amigo lhe sugeriu que criasse uma página nas redes sociais, com a certeza de que iria tocar "algumas pessoas", que se interessariam pelos seus comentários.

Em vez de "algumas", 14 milhões de pessoas viram o seu primeiro post. "Que presente incrível que ele te deixou", escreveu um utilizador. "Podes seguir as suas pegadas e ter a mesma experiência visceral que ele terá tido quando a agulha tocou na ranhura de cada um desses discos."

Por vezes, a música provoca um turbilhão de emoções, lágrimas ou momentos de ternura para Jula: uma canção de homenagem aos pais. Ou um álbum com uma quantidade considerável de arranhões. ("É como se fosse uma pequena pegada dele", disse ela.) Na maioria das vezes, são discos ligados às suas memórias mais fortes – a sua voz quebrou quando falou sobre o amor do pai por Paul Simon ou ficou em silêncio quando prestou homenagem ao falecido Kris Kristofferson, em Setembro.

"Esse vídeo foi provavelmente o mais difícil de filmar para mim. Por isso é que não falei muito", recorda Jula. "Cresci a ouvir a música dele, e isso foi muito emotivo para mim."

Foto O pai de Jula Leah Hennel/The Washington Post

Por muito que conheça o amor do pai pela música, assim como os seus clássicos de rock, a viagem auditiva de Jula ainda encontra formas de a surpreender. De vez em quando, encontra um disco ecléctico ou estranho escondido nas prateleiras: um álbum cheio de piadas pirosas, uma compilação de jingles da Coca-Cola, um disco inspirado no Batman de Jan e Dean com canções de surf e efeitos sonoros que parecem uma banda desenhada áudio. Quando tira esses discos das prateleiras, pergunta-se se estará a descobrir um dos prazeres do pai e imagina como ele os terá ouvido em silêncio à noite.

Numa era barulhenta de bibliotecas de streaming, auscultadores da moda e shuffles inteligentes, a audição e a descoberta de música tornaram-se práticas solitárias. Mas a música que pode segurar nas suas mãos, diz Jula, convida-a a fazer uma pausa e a envolver-se totalmente na experiência. Quer esteja a fazer croché ou a trabalhar num puzzle, é quando vira um disco ou ouve as subtis interrupções causadas pelos riscos e pela fisicalidade do álbum que se lembra de se reconectar com a música – e com o pai.

Assim, @soundwavesoffwax parece um acto de preservação, aponta Jula, tanto da memória do pai, como da partilha de música como ele sempre quis: para milhares ouvirem.

"De certa forma, estou a fazê-lo por ele e com ele, que é a forma mais bonita de processar isto", diz. "O espírito dele está a comigo neste momento, e está apenas a aplaudir e a dançar com o que estou a fazer com o que ele deixou."

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post