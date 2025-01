O porquê de não ter filhos

Cresci rodeado de vozes femininas, o irmão mais velho de três irmãs feitas flores a abrir devagar ao Sol de uma infância ainda audível nos corredores da memória.

O seu riso enchia a casa de música e eu, o primogénito, sentia o peso e o orgulho de ser o pequeno comandante daquele exército de sonhos e cabelos emaranhados.

Queria, um dia, ter o meu próprio reino, três filhas para ensinar a nadar, a andar de bicicleta, a olhar o mundo com olhos firmes, como eu fazia com as minhas irmãs quando caíam e vinham ter comigo com os joelhos esfolados e os olhos mareados.

Mas a vida não é feita de sonhos — ou é e quer ser até não ser outra vez — e a realidade é um Inverno tão longo como inclemente. Apesar dos estudos e um curso superior como o bilhete sem retorno para um futuro em tudo melhor.

E eu acreditei, como acreditamos na infância serem os pais quem melhor sabe como fazer e a correr sair da universidade para descobrir serem as promessas apenas promessas, vãs, vento, ar, o mesmo ar a fugir-me do peito e o desemprego, um par de estalos nem por isso merecidos, nem por isso justos, ainda hoje injustos.

Em 2024, dizem os números, a taxa de desemprego jovem em Portugal andava pelos 20,3%, enquanto na Europa era mais baixa, 14,8%.

E os números não dizem tudo, omitindo as noites em claro, os currículos sem resposta, o telemóvel mudo e surdo, os amigos a adiar sonhos, casamentos e enlaces por acontecer, filhos por nascer. Portugal como um país à espera de um futuro adiado, avariado, perdido onde jovens como eu não vêm senão o abismo em diante.

Antes, no tempo dos meus avós, tinha-se filhos como se semeava trigo, sem perguntas, sem noites em claro a fazer contas de somar e subtrair ao melhor estilo dos meus tios naqueles almoços insuportáveis de domingo à tarde a perguntar quando chega o menino (não a menina, ou meninas, entenda-se).

Porque não tenho tempo, diziam, porque a idade avança no peso dos ponteiros de um relógio e então sorriam enquanto falavam de bênçãos, do cheiro dos bebés, de como a maternidade é a coisa mais bonita do mundo e os dois completamente ausentes deste mundo de enfado e por favor não me aborreça com estas notícias e os jovens sem emprego, sem casa, sem certezas e apenas dúvidas e mais perguntas ainda.

Como vou alimentar uma criança? Como vou educá-la? Como vou protegê-la de um mundo onde também não me querem nem desejam?

Um mundo em tudo distante da inocência, da ausência de pensamento, antecipação e cálculo onde a vida acontece como as ondas a correr para a praia sem por isso perguntarem à praia se terá areia suficiente para as receber.

Ou então para ter filhos é preciso ter fé e eu, confesso, nunca fui um homem de fé. Aos 29 anos, e como tantos outros antes de mim emigrei, não para começar do zero mas para começar do menos mil.

Primeiro o idioma, depois a cultura, o aprender a dobrar as vogais mais as palavras para reduzir o sotaque, construir devagar uma vida nunca verdadeiramente nossa ao longo de anos até finalmente sentir o chão firme debaixo dos pés e então perceber ser tarde demais para as três filhas sonhadas.

Três poemas cujas promessas iniciais de eternidade arriscam ser hoje um fardo demasiado pesado para um planeta cada vez mais estéril e incapaz de as alimentar.

Três pegadas nem por isso na areia levada pelas ondas, antes três pegadas de chumbo na terra e os números não mentem: em Portugal, um só habitante requer mais de quatro hectares de terra produtiva para sustentar quanto come, quanto veste, quanto sonha.

E somos muitos, demasiados, e o mundo tem direito a um pouco de descanso, a terra merece um momento de silêncio, sem o choro de recém-nascidos a fazer eco no choro dos adultos incapazes de suprir as necessidades de uma vida.

E por aqui se percebe o porquê de não ter filhos, no fundo o nosso maior acto de amor na ausência de uma descendência e o gesto mais puro é dizer não.

Não e por misericórdia se a biocapacidade deste planeta se esgota como a paciência de um velho sábio a quem ninguém escuta.

Porque não somos imprescindíveis. Porque o mundo pode continuar sem os nossos genes, sem a nossa voz a ecoar nas gerações futuras.

Um verdadeiro legado, um planeta inteiro, menos cansado, menos nosso, mais dele.