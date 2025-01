Um momento arrepiante

A riqueza dos dez homens mais ricos do mundo cresceu, em média, quase 100 milhões de dólares por dia, ou seja, mesmo que perdessem 99% da sua riqueza de um dia para o outro, continuariam a ser milionários. O dinheiro dos super-ricos subiu 2 biliões de dólares só em 2024, o equivalente a cerca de 5700 milhões de dólares por dia, a um ritmo três vezes mais rápido do que no ano anterior, de acordo com um relatório da organização não-governamental de combate à pobreza Oxfam Internacional. Este é o segundo maior aumento anual da riqueza dos bilionários desde que há registos. O anterior maior aumento ocorreu em 2021, durante a pandemia, impulsionado em grande parte pelos triliões que os governos injetaram na economia. No pódio da revista Forbes dos cinco mais ricos do mundo de 2024 encontram-se Bernard Arnault, que gere o império da moda Louis Vuitton e Sephora, com uma fortuna avaliada em 233 mil milhões; seguido dos conhecidos Elon Musk (195); Jeff Bezos (194) Mark Zuckerberg (177) e Larry Ellison (141), cofundador da gigante de software Oracle.

