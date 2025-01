A eterna “reforma da justiça”

Por ocasião de mais uma abertura solene do ano judicial e perante os habituais discursos, um amigo dos tempos de faculdade (que teve após a licenciatura o bom senso de se afastar do direito) comentava que há algumas frases que invariavelmente estamos condenados a ouvir desde o nascimento até à morte, sendo uma das mais frequentes ‘Vamos fazer a reforma da justiça’. Eu limitei-me a concordar e complementar com as também omnipresentes “é preciso uma mudança de mentalidades” e “mais que leis ou processos, é uma questão cultural”. E a repetir estas últimas – como já ouvi novamente desde a cerimónia do passado dia 13 – assim continuaremos, a menos que decidamos de facto tomar medidas concretas e difíceis. Nada de novo – quem andou por Coimbra entre as décadas de 80 e 90 com toda a certeza lembrar-se-á da certeira frase que o reitor de então, o Prof. Rui de Alarcão, muitas vezes repetia sobre Portugal: “somos uma sociedade mais diagnóstica do que terapêutica”.

Apesar de tudo, o presidente da Assembleia da República anunciou (mais) uma reunião para avançar com outra (a enésima) “reforma da justiça”. Embora sem grandes esperanças de que de facto alguma coisa relevante vá mudar, após mais de vinte anos de exercício de funções de juiz e também (e acima de tudo) pelo contacto que tenho tido com outras realidades por força de funções que tenho vindo a exercer em organizações internacionais ligadas à magistratura e à justiça, sinto-me tentado a deixar um contributo sobre o que, numa reflexão puramente pessoal, penso poderia contribuir para uma efetiva melhoria do sistema de justiça. Será isso que procurarei fazer na série de artigos que com este se inicia. Se para alguma coisa servirem, nem que seja para suscitar debate (ou até indignação) e serem totalmente contrariados e rejeitados, já me poderei dar por satisfeito. Se nem para isso servirem – seja pelo desacerto das ideias, seja pela tão típica apatia dos “atores da justiça” – serão pelo menos mais um dos artefactos a desenterrar na futura arqueologia das sucessivas “reformas da justiça”.

Comecemos pelo macro. Se algo salta à vista de todos os discursos e intervenções dos responsáveis da justiça em Portugal (governativos ou dos órgãos de gestão das magistraturas) é a falta absoluta de uma visão estratégica de médio-longo prazo para o setor.

O setor público foi dos últimos a abrir-se à necessidade do planeamento estratégico, que sempre foi visto como algo exclusivo do setor privado: as empresas privadas visam o lucro e, por esse motivo, têm de estabelecer um planeamento estratégico que lhes garanta a otimização da utilização dos recursos com vista à maximização do lucro; já o setor público, porque não visa a obtenção de lucro, não necessita de planeamento estratégico. Esta visão redutora está há muito ultrapassada: compreendeu-se finalmente que a maior escassez de recursos no setor público conduz a uma necessidade ainda mais intensa da sua utilização racional e eficaz, o que torna o planeamento estratégico essencial. O planeamento estratégico, no entanto, vai muito além da mera definição de uma alocação eficaz de recursos. John M. Bryson (Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 5.ª edição, Wiley, dezembro de 2017) define-o como “um esforço disciplinado para produzir decisões e ações fundamentais que moldam e orientam o que uma organização é, o que faz e porque o faz”.

O setor da justiça não é diferente das demais áreas do setor público. Nos últimos anos, em vários países temos assistido à elaboração de estratégias institucionais na área da justiça (dos EUA ao Canadá e Austrália, de Timor-Leste a Marrocos, são inúmeros os exemplos de estratégias institucionais de órgãos de gestão do setor judicial, disponíveis inclusivamente online). O United Nations Development Program (UNDP) desenvolveu mesmo (a partir de um programa de assistência que levou a cabo no Bangladesh) o Strategic Planning of the Justice Sector Institutions - A Handbook for Planner (disponível online), onde resume as principais linhas orientadoras da elaboração de estratégias institucionais no setor da justiça. O Conselho da Europa também tem vindo a prestar assistência a Conselhos Superiores da Magistratura de Estados-Membros que a solicitam para a elaboração das suas estratégias institucionais (recentemente fui perito do CdE num projeto precisamente com essa finalidade, na República da Moldova).

Em Portugal, porém, os poucos exemplos que encontramos de estratégias institucionais na área da justiça ou se situam ao nível das secretarias-gerais (do Ministério da Justiça ou da Procuradoria-Geral da República), ou são meramente setoriais e pouco abrangentes (como o “Plano de comunicação Estratégica 2019/2020” que o CSM em tempos aprovou). Continuam a ouvir-se da parte dos responsáveis pela gestão da justiça e das magistraturas frases como “o nosso plano estratégico é o orçamento”, revelando uma visão de gestão que há muito se mostra ultrapassada.

É urgente, antes de qualquer outra medida ou reforma, que os órgãos de gestão das magistraturas (mormente os Conselhos Superiores) definam um plano estratégico com um horizonte – no mínimo – de cinco anos, no qual: se definam missão, visão e valores; se estabeleçam linhas mestras de estratégia e medidas concretas sob cada uma de tais linhas gerais; se calendarize a adoção de cada uma dessas medidas, com a definição de prioridades de curto, médio e longo prazo; se identifiquem pessoas concretas responsáveis pela implementação e acompanhamento da execução de cada uma medidas; se estabeleçam parâmetros de avaliação da execução das medidas e métodos de verificação do cumprimento dessa execução; por último, se prevejam mecanismos de reporte, que permitam aos órgãos de gestão um acompanhamento da execução e implementação do plano estratégico e a sua adaptação às mudanças eventualmente ocorridas.

Só isto permitirá dar coerência à atuação dos órgãos de gestão e planificar de forma estruturada o setor da justiça, garantindo estabilidade na atuação, responsabilidade pela execução e capacidade de adaptação e acompanhamento. Sem uma planificação coerente, pensada e responsável, de nada adiantará vir em discursos dizer que em poucos anos se reformarão muitos juízes e que os candidatos à magistratura não chegam para repor as saídas, ou continuar a repetir o eterno lamento de que “faltam recursos”. Isso só serve para perpetuar o fado de sermos a tal sociedade diagnóstica, mas não terapêutica.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico