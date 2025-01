Ainda Miguel Arruda

Por muitas cambalhotas argumentativas que o deputado Miguel Arruda dê ou por muito inocente que esteja, parece-nos eticamente incomportável que ele permaneça no Parlamento. Contudo, a opção de se manter no Parlamento leva-nos a desafiar o senhor deputado a responder a uma pergunta. Gostaria de ser representado no Parlamento por alguém que é suspeito de ser amigo do alheio? Já Chega. Lembram-se de António Costa?

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

Camilo ao Panteão!

Os restos mortais de Eça de Queiroz foram transladados recentemente para o Panteão Nacional. Tratou-se de um acto de justiça. Garrett repousa em Santa Engrácia e Herculano ocupa um sepulcro no Mosteiro dos Jerónimos. Dos grandes romancistas portugueses do século XIX, apenas Camilo Castelo Branco aguarda o merecido reconhecimento nacional. Jaz numa gaveta de um jazigo emprestado, no cemitério da Ordem da Lapa, no Porto.

Sei que estas questões são habitualmente objecto de polémica, mas há que perguntar: quando irá Camilo para o Panteão?

António Trabulo, Setúbal

Europa, só

Todos devemos reflectir sobre o caminho a seguir depois de terminadas as amarras amigas dos americanos, conforme já deu a entender o "Superman" chegado à Casa Branca. É hora de a Europa olhar para dentro de si mesma e proclamar a todos os parceiros europeus algumas medidas muito urgentes. Reforçar a capacidade de defesa, aumentar rácios de produtividade para melhorar gradualmente as economias globais da Europa e reclamar ao máximo pela unidade de todos, porque só unidos somos uma potência respeitável, caso contrário deixamos de ser o equilíbrio da balança ocidental.

As regras do jogo mudaram e, por isso mesmo temos, de ser firmes nos nossos princípios ocidentais. Desde já responder às ameaças de Trump no que diz respeito a taxas alfandegárias, dizendo que cá estamos para responder com o mesmo propósito, não com sentido de hostilizar, mas sobretudo para que o "dono" do mundo perceba que a Europa unida tem sempre uma palavra a dizer, seja qual for a circunstância.

José Ribeiro, Vale da Amoreira

O caso das gémeas (o que se passou verdadeiramente?)

Sandra Felgueiras – deveriam existir muitas Sandras Felgueiras ou Anas Leais – foi ouvida, no dia 21, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso do tratamento desigual no acesso das gémeas luso-brasileiras à consulta e ao tratamento milionário no Hospital Santa Maria em 2019. Referiu vários casos de relevância do que se passou, mas, o que mais me surpreendeu, foi afirmar que encontrou dificuldades em aceder ao processo na Casa Civil da Presidência da República (porquê?), adiantando que Marcelo Rebelo de Sousa, cito, “não quis que o país visse isto”. Sandra afirmou mesmo que o Presidente da República “negou” dar aos jornalistas da TVI o dossier da Casa da Presidência sobre o caso das gémeas, dizendo que estava” sob segredo de justiça”, pois já estava a ser investigado pelo Ministério Público. O acesso apenas foi possível com recursos administrativos. De todo este imbróglio, o que me desconcertou e intrigou foi a desassombrada Sandra ter afirmado, a dado passo, na audição na CPI que Marcelo “não quis que o país visse isto e não quer que se fale neste assunto”. Preocupante é a jornalista ter afirmado que chegou a ser ameaçada de morte. Afinal, no passa nada, a jornalista é uma metediça e só quer visibilidade…

António Cândido Miguéis, Vila Real

Deputado Arruda

Por via de uma alegada tendência cleptómana, fala-se agora muito do deputado Arruda, do Chega. Parece que o senhor vai continuar a dar o seu contributo inestimável para a democracia no Parlamento, razão suprema para nos congratularmos. Só que o deputado Arruda talvez já devesse ter sido preteritamente identificado publicamente como um filonazi. Com efeito, quando o condenado Mário Machado desafiou há um par de semanas os mais bravos humoristas portugueses, metendo uma cunha a Elon Musk para interceder junto de Trump no sentido de lhe conceder asilo político, o deputado Arruda foi bastante solícito, apoiando inequivocamente este alegado prisioneiro político. Com gente desta, quem sobrevive como humorista em Portugal?

Custódio David, Lisboa