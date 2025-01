Acabadinho é quem julga que os terroristas do Hamas se ralam com o seu povo. Acabada é a criatura que procura justificações para o massacre do Shabat de 7 de Outubro de 2023.

Israel acabou, disse Alexandra Lucas Coelho, em texto. O verbo acabar é explícito, finito, como em italiano. A hemeroteca guardará o jornal onde a jornalista ditou a sentença, e daqui por anos, não muitos, o leitor que folhear o jornal PÚBLICO datado de 28 de Dezembro de 2024, concluirá que quem podia estar acabada, afinal, era Alexandra.

A matemática não interessa porque é a vida que mais conta. Na primeira fase do pacto, Israel e o Hamas anuíram com um cessar-fogo de seis semanas, no qual haverá uma troca gradual de 33 reféns israelitas por cerca de 1900 terroristas palestinianos presos. É isso; quase dois mil. Um país acabado não faz contas com os dedos. Domingo passado, véspera de Donald Trump assumir a cadeira presidencial dos Estados Unidos da América, foram libertadas três reféns israelitas e deixaram as grades 90 prisioneiros do Hamas.

Do lado de Israel, as raparigas vieram, todas, com tranças no cabelo – como não usam véu e iriam ser exibidas na praça pública de Gaza, foi a maneira encontrada para que os galifões não pudessem ver os cabelos soltos. Uma delas, Emily Damari, chegou do inferno sem dois dedos, as três israelitas apresentaram valores nutricionais abaixo do normal e o tempo dirá como ficaram afectadas por serem levadas de um festival de música e da sua casa para o cativeiro em Gaza, ou sabe-se lá onde.

Da parte palestiniana, todos bem nutridos, com os dez dedos das mãos e dez dedos dos pés, o penteado foi como os próprios quiseram. Há diferenças, pois há, só mentes acabadas é que aceitam igualdade entre jovens que dançavam numa festa ou estavam no seu kibutz e aqueles que protagonizavam e projectaram atentados – mataram, iam matar ou tinham cumplicidade com assassinatos de israelitas.

Algumas senhoras palestinianas são jornalistas, pois, sim, mas afinal o que é o jornalismo naquelas bandas do mundo? Ah? Favores, graxa, e não é dos sapatos, um veículo oportunista para o Hamas. Calha bem aos terroristas dizer que exercem a profissão de repórteres; a liberdade é atingida, e por aí adiante. É, é atingida. O que é atingido chama-se palestiniano no plural, enganados pelos chefões, que vivem à grande e à francesa enquanto os seus conterrâneos vivem na miséria. Os automóveis donde saíram Emily Damari, 28 anos, e Doron Steinbrecher, 31 anos, capturadas no Kibbutz Kfar Aza, e Romi Gonen, 24 anos, capturada num festival de música em 7 de Outubro de 2023, pertencem à categoria premium. Apregoam tanta fome e miséria em Gaza e arredores e os manda-chuva (os que restam) sentam o cóccix em automóveis de primeira linha. Vendam a frota milionária e dêem de comer aos seus. O dinheiro não lhes veio do milagre, do céu não lhes cai nada. O maná encontra-se ocupado por outras razões.

Acabadinho é quem julga que os terroristas do Hamas se ralam com o seu povo. Acabada é a criatura que procura justificações para o massacre do Shabat de 7 de Outubro de 2023.

Há, sim, judeus e judeus israelitas que discordam da política governamental de Benjamin Netanyahu. Nenhum levou um tiro na testa ou tem de andar com a cabeça virada na direcção das costas para não ser morto, como acontece a Bassem Eid, palestiniano nascido em Jerusalém, analista político e autor da frase: com ou sem cessar-fogo, os habitantes de Gaza não serão livres enquanto estiverem sujeitos ao domínio do bárbaro regime terrorista do Hamas. Se alguém acreditar no contrário, é sinal directo que está acabado, totalmente.