O último nosferatu do pacote

Espero que isto não seja um afrontoso spoiler para ninguém, mas Drácula não morre no fim. Bram Stoker bem tentou matá-lo, nas últimas páginas do seu romance, mas os irmãos Lumière vieram logo trocar-lhe as voltas, criando as condições ideais para uma ressurreição permanente. Orgulhosamente certificado pelo Guinness como a personagem literária mais vezes adaptada aos ecrãs, o conde da Transilvânia já leva meia centena de versões em cinema e televisão.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt