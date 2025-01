Precisamos de pessoas boas

No dia da tomada de posse de Donald Trump, ao vermos a indumentária de Melania, rapidamente, Inês Duarte de Freitas escreveu uma primeira notícia sobre quem tinha vestido a primeira-dama. Mas era aquele chapéu que escondia os olhos da ex-modelo que nos fazia pensar. Por isso, num ápice, a jornalista foi ouvir especialistas em protocolo.

E, enquanto o dia de trabalho terminava em Portugal, em Washington a tomada de posse continuava. Entretanto, já tínhamos saído da redacção, quando recebo um telefonema de uma camarada veterana da secção de Política, que me diz: "O que ela veste é muito mais importante do que todo o discurso de Trump." Eu concordei e, no dia seguinte, a Inês Duarte de Freitas volta a olhar para o azul-escuro em que Melania escondeu o corpo, durante a tomada de posse e acrescentou o vestido de noite.

Mais uma vez, sentimos desconforto com aquelas listas negras desenhadas no branco do vestido e é o historiador de moda Paulo Morais-Alexandre que nos traz luz: é o "z" dos tanques russos que invadiram a Ucrânia. Aliás, basta ver o desenho do criador na sua conta de Instagram. Paulo Morais-Alexandre e Maria João Martins, professora de História Social da Moda na Universidade Carlos III, em Madrid, interpretam as escolhas num texto cujo título diz tudo: Melania Trump usa a moda para se apresentar como uma "máquina de guerra".

Tudo nela respira conservadorismo ​— o vestido, o chapéu e as luvas que a tapam por completo, são uma espécie de burca ao contrário porque não vemos os seus olhos, mas apenas a linha fina desenhada pelos seus lábios. É a mulher a apagar-se, por detrás do todo-poderoso homem, mas conseguimos ver-lhe uma boca que sorri, desconhecendo a expressão dos seus olhos.

Do outro lado do Atlântico, no The Washington Post, a jornalista especialista em moda Rachel Tashjian, faz também uma reflexão que se estende às outras mulheres da família. "Para as mulheres de Trump, este foi um espectáculo de uma força rígida e inabalável, com a precisão das suas roupas a funcionar quase como um escudo ou uma carapaça dura e conservadora. Quiseram tornar moda o que saiu de moda. O estilo, para esta segunda Administração, é olhar para trás."

A especialista reflecte ainda sobre os designers que, na anterior administração, se tinham recusado a vestir Melania ou as filhas de Trump, mas que agora deixaram esses princípios para trás. Ou mudaram simplesmente de opinião, digo eu, afinal o dinheiro parece vencer sempre. Contudo, quem continua empedernido contra esta administração não perdoa aos criadores, conforme dá conta o jornal Folha de S. Paulo, avançando que muitos internautas deixaram de seguir as contas dos designers e casas de moda que se associam aos Trump.

É quando estou a editar estes dois textos, do WP e do Folha, que me apercebo dos looks de Ivanka Trump, também eles conservadores e lembrando a era pós-Segunda Guerra, altura em que as mulheres regressam a casa porque já não são necessárias ao esforço de guerra. Os homens estão de volta aos seus lugares nas fábricas e elas ao lar. Ivanka personifica aquele movimento das tradwives, lindas, elegantes e a cuidar dos filhos. Tal como a mulher do vice-presidente, Usha Vence, uma Barbie numa versão morena.

Acredito que muitas de nós olhe para estas mulheres com algum sentimento de inveja, são ricas, são bonitas, são elegantes, têm filhos e não têm aquele ar cansado que nós temos. Mas a solução não está no regresso ao lar, a tempo inteiro, está sim na partilha de tarefas, alertam Ana e Isabel Stilwell no podcast Birras de Mãe.

E os rituais da tomada de posse lá continuaram. No dia seguinte, houve uma cerimónia da catedral de Washington onde acorreram líderes de várias religiões, mas é apenas da bispa da Igreja Episcopal que os media norte-americanos nos dão conta. Mariann Edgar Budde é uma reconhecida teóloga, dedica-se a causas de direitos humanos, e decidiu dirigir-se directamente a Trump para lhe pedir misericórdia pelos mais fracos, por todos aqueles que, assim que o multimilionário se sentou na sala oval da Casa Branca, começou a perseguir, indiferente, alegando cumprir a vontade dos que nele votaram, os que seguram a Bíblia junto ao peito e citam passagens de cor, mas desconhecem o seu significado.

Para escândalo de todos aqueles fariseus, Mariann Edgar Budde lembrou que a mensagem é de misericórdia, compreensão e de amor ao próximo. Vimos o incómodo de Trump, como uma criança mimada a ser repreendida, a desviar os olhos. O menino narcisista que faz birras e está habituado a que lhe façam todas as vontades, a levar um sermão, a ser posto no lugar. Não gostou, disse no fim. É natural.

Espero que, ao longo dos próximos quatro anos, apareçam no caminho de Trump mais homens e mulheres como Mariann Edgar Budde. Nas redes sociais, começo a ver professoras dizerem que não permitirão que lhes entrem nas salas de aula para levarem crianças indocumentadas, pessoal de saúde a repetir as mesmas palavras, espero que os norte-americanos decentes tenham coragem para defender aquilo em que acreditam. Precisamos de pessoas boas.

Boa semana!