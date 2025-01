Trump quer Egipto e Jordânia a receber os palestinianos de Gaza

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que o Egipto e a Jordânia devem acolher os palestinianos deslocados da Faixa de Gaza, que descreveu como uma “zona de demolição”, numa solução que, disse, tanto pode ser temporária como a longo prazo.

Falando aos media norte-americanos a bordo do avião presidencial Air Force One, Trump confirmou que já abordou o assunto numa chamada telefónica com o rei da Jordânia, Abdullah II, e disse que pretende fazer o mesmo este domingo com o Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.

“Disse ao rei Abdullah que gostaria muito que ele acolhesse mais pessoas, porque neste momento estamos a ver o que se passa na Faixa de Gaza e é um desastre. É um verdadeiro desastre”, referiu Trump. Segundo dados da ONU, a Jordânia já acolhe actualmente mais de 2,3 milhões de refugiados palestinianos.

O Presidente norte-americano não especificou a duração da solução proposta – “pode ser algo temporário ou a longo prazo” – mas apontou a remoção dos escombros como o principal motivo para a sua sugestão.

“Estamos a falar provavelmente de um milhão e meio de pessoas, enquanto limpamos todo o local para podermos finalmente dizer: 'Olhem, acabou'”, afirmou.

“Algo tem de acontecer”, insistiu Trump, “porque neste momento aquele local é literalmente uma zona de demolição, por isso prefiro falar com alguns países árabes e construir casas num local diferente para que aquelas pessoas possam viver em paz, para variar.”

Um responsável do Hamas, o grupo militante palestiniano que governa Gaza, reagiu com desconfiança às observações do Presidente norte-americano, ecoando os receios de longa data dos palestinianos de serem expulsos permanentemente das suas casas.

“Não aceitaremos quaisquer ofertas ou soluções, mesmo que pareçam ter boas intenções, sob o pretexto da reconstrução, como anunciado nas propostas do Presidente dos EUA, Trump”, disse Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas, citado pela Reuters.

O deslocamento em massa da população palestiniana foi, em ocasiões anteriores, repudiado pelos dois países que Trump decidiu agora abordar, com o argumento de que constituiria uma nova “Nakba”, a “catástrofe” que representou o êxodo palestiniano de 1948, para além de que ditaria a eliminação de toda a esperança na constituição de uma solução de dois Estados.

Em Outubro de 2023, logo a seguir ao ataque do Hamas a Israel e ao início da actual guerra em Gaza, o Presidente do Egipto disse que tal hipótese significaria o desaparecimento, enquanto tal, da identidade palestiniana.

“Se isso acontecer, já não haveria razão para falar de um povo palestiniano: a terra continuaria a existir, mas o povo não”, declarou Abdel Fattah al-Sisi.

No mesmo mês, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, afirmou que a expulsão de palestinianos para a Jordânia equivaleria a “uma declaração de guerra”.

No ano passado, a Administração de Joe Biden disse que se opunha à deslocação forçada de palestinianos. Mas, antes da tomada de posse de Trump, um alto funcionário da sua equipa de transição revelou que estava a ser discutida a deslocação de dois milhões de palestinianos durante a reconstrução do enclave, caso o cessar-fogo se mantivesse, e apontou mesmo a Indonésia, no Sudeste Asiático, como um destino possível para os refugiados. Segundo o jornal britânico The Guardian, Jacarta afirmou não ter conhecimento de qualquer plano nesse sentido.

A maior parte dos dois milhões de habitantes da Faixa de Gaza foi deslocada durante os 15 meses de guerra com Israel, que arrasou grande parte das infra-estruturas do enclave palestiniano. As Nações Unidas estimaram que pelo menos 60% das estruturas em Gaza foram danificadas ou destruídas e previram que a reconstrução poderá demorar décadas.