Trump admite a possibilidade de EUA voltarem a integrar a Organização Mundial de Saúde

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que pode considerar voltar a juntar-se à Organização Mundial da Saúde, dias depois de ordenar a saída dos EUA da agência global de saúde devido ao que ele descreveu como uma má gestão da pandemia Covid-19 e outras crises internacionais de saúde.

"Talvez pudéssemos considerar fazê-lo de novo [integrar a OMS]. Não sei. Teriam de fazer uma limpeza geral", disse Donald Trump num comício em Las Vegas, repetindo um aviso que já tinha feito em 2020.

Está previsto que os Estados Unidos deixem a Organização Mundial da Saúde a 22 de Janeiro do próximo ano. O Presidente norte-americano anunciou a mudança na segunda-feira, depois de ter sido empossado para um segundo mandato na Casa Branca.

Os EUA são, de longe, o maior financiador da OMS, contribuindo com cerca de 18% do seu financiamento global. O orçamento bienal mais recente da OMS, para 2024-2025, foi de 6,8 mil milhões de dólares.

À multidão que o ouvia em Las Vegas, Trump disse que estava descontente com o facto de os EUA pagarem mais para a OMS do que a China, que tem uma população muito maior.

Noutro campo, acrescentou que irá pedir à Arábia Saudita que invista cerca de mil milhões de dólares nos EUA, acima dos 600 mil milhões de dólares que os sauditas se comprometeram a investir. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse a Trump, na semana passada, que o reino quer investir 600 mil milhões de dólares na expansão do investimento e do comércio com os EUA nos próximos quatro anos.