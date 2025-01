Rebeldes aproximam-se da maior cidade do Leste da R. D. Congo

Voos no aeroporto de Goma, capital do Kivu do Norte, foram suspensos por causa dos combates entre os rebeldes do M23 e as forças governamentais. França e Reino Unido pressionam Ruanda na ONU.

Combatentes apoiados pelo Ruanda aproximaram-se de Goma, a maior cidade do Leste da República Democrática do Congo (R. D. Congo), este domingo, forçando milhares de civis a fugir e obrigando à suspensão dos voos no aeroporto local, numa altura em que há combates entre as forças governamentais e grupos rebeldes que tentam tomar a cidade.

O movimento rebelde M23 fez avanços rápidos nas terras fronteiriças do Leste da R. D. Congo, fazendo aumentar os receios de que os combates se possam transformar numa guerra regional.

A França e o Reino Unido pressionaram o Ruanda por causa do seu papel no apoio ao grupo rebelde, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU este domingo convocada depois de três capacetes azuis da ONU – dois sul-africanos e um uruguaio – terem sido mortos. O Governo de Kigali rejeita fornecer qualquer apoio ao M23.

Outros sete soldados sul-africanos e três do Malawi que estavam destacados numa outra missão também foram mortos esta semana, segundo a ONU.

Três anos depois de terem iniciado a actual insurgência, os rebeldes controlam mais território congolês do que nunca. No início da semana, os combatentes do M23 começaram a aproximar-se de Goma, a capital da província do Kivu do Norte com um milhão de habitantes, e querem tomar a cidade.

O som de tiros podia ser ouvido nos arredores da cidade ao início deste domingo, espalhando o pânico entre os moradores.

A meio da tarde, os rebeldes aproximavam-se do aeroporto de Goma, segundo dois soldados congoleses. “Estamos no aeroporto de Goma à espera dos atacantes que estão a dois ou três quilómetros daqui”, disse um dos soldados à Reuters.

Outra fonte militar congolesa, que pediu anonimato, disse que as forças governamentais estão a “aguentar com firmeza”.

Os responsáveis pelo aeroporto disseram que os voos deixaram de ser operados. A ONU recomendou aos seus funcionários em Goma para não se deslocarem para o aeroporto e para se manterem abrigados.

Crise humanitária

O Leste do Congo continua a ser um barril de pólvora de zonas rebeldes e feudos de milícias criado na sequência de duas guerras regionais sucessivas com origem no genocídio do Ruanda em 1994.

Bem treinado e armado a um nível profissional, o M23 – o mais recente movimento de uma longa linhagem de grupos rebeldes tutsi – diz que existe para proteger a população da etnia tutsi no Congo.

O Governo diz, contudo, que os rebeldes não passam de aliados das ambições expansionistas do Ruanda na região – acusações que Kigali rejeita há muito tempo.

A R. D. Congo cortou todas as relações diplomáticas com o Ruanda depois da ofensiva da última semana.

No sábado, o Exército congolês disse que foram atiradores furtivos do Ruanda os responsáveis pela morte do governador militar do Kivu do Norte na véspera. Um porta-voz do Governo do Ruanda não respondeu a pedidos de comentário.

As organizações humanitárias estão preocupadas com o impacto do conflito sobre os civis, e têm avisado que os combates podem agravar aquela que é já uma das piores crises humanitárias do planeta.

Centenas de milhares de pessoas fugiram das várias zonas de combate desde que o M23 lançou a ofensiva mais recente contra Goma, a 23 de Janeiro, disse o gabinete do coordenador humanitário da ONU. “Vários locais nos arredores de Goma, abrigando mais de 300 mil pessoas deslocadas, ficaram totalmente vazios em poucas horas”, disse o mesmo comunicado.

A escalada na violência forçou o Programa Alimentar Mundial a suspender temporariamente as operações de emergência, disse o director-executivo num comunicado este domingo.