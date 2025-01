Presidente sul-coreano indiciado por insurreição por procuradores

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, foi indiciado este domingo pelos procuradores do Ministério Público no caso em que é acusado de insurreição por ter instaurado a lei marcial durante algumas horas no mês passado.

A decisão significa que o julgamento de Yoon, que foi suspenso das suas funções enquanto enfrenta um processo de destituição, poderá começar brevemente, no qual responde por uma tentativa de golpe de Estado num caso sem precedentes na história recente da Coreia do Sul.

Desde que a 3 de Dezembro Yoon declarou inesperadamente a lei marcial no país, alegando ameaças à segurança do Estado e abusos cometidos pelo Partido Democrático (PD), da oposição, a Coreia do Sul entrou numa crise política profunda que poderá culminar numa pesada condenação para o Presidente.

A declaração da lei marcial foi rapidamente revogada pela Assembleia e nem sequer o partido de Yoon, o Partido do Poder Popular, apoiou a iniciativa do Presidente. Yoon foi imediatamente denunciado por insurreição e foi movido um processo de destituição pela Assembleia que o suspendeu de funções. A 15 de Janeiro, e depois de uma primeira tentativa falhada, Yoon foi detido, embora continue a dizer que não cometeu qualquer crime.

Em paralelo com o caso criminal, o Tribunal Constitucional ainda está a julgar a legalidade da sua destituição. Esta semana, Yoon compareceu a uma audiência em que se defendeu das acusações de insurreição, argumentando que a ordem de lei marcial não tinha como objectivo ser executada, mas sim servir como um "alerta" para os "abusos" cometidos pela oposição.

O crime de insurreição é um dos poucos, de acordo com a lei sul-coreana, para os quais o Presidente não tem imunidade e as penas podem ser de prisão perpétua ou até pena de morte, embora há várias décadas que não são realizadas execuções no país, explica a Reuters.

"The prosecution has decided to indict Yoon Suk Yeol, who is facing charges of being a ringleader of insurrection," Democratic Party spokesman Han Min-soo told a press conference. "The punishment of the ringleader of insurrection now begins finally."