Com a oposição presa ou exilada, Lukashenko vence sem surpresas na Bielorrússia

O líder bielorrusso Alexander Lukashenko está a caminho de prolongar o seu governo de 31 anos com uma vitória expressiva nas eleições presidenciais de domingo, que os governos ocidentais rejeitaram como uma farsa. Uma sondagem à boca das urnas transmitida pela televisão estatal previa que Lukashenko teria quase 88% dos votos. O aliado próximo do Presidente russo Vladimir Putin tinha anteriormente defendido a prisão de dissidentes e declarado: "Estou-me nas tintas para o Ocidente".

Os políticos europeus afirmaram que a votação não foi livre nem justa porque os meios de comunicação social independentes estão proibidos no antigo Estado soviético e todas as principais figuras da oposição foram enviadas para colónias penais ou forçadas a fugir para o estrangeiro. "O povo da Bielorrússia não teve escolha. É um dia amargo para todos aqueles que anseiam pela liberdade e pela democracia", afirmou a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, no X.

O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, mostrou-se surpreendido com o facto de "apenas" 87,6% do eleitorado ter apoiado Lukashenko. "Será que os restantes cabem nas prisões? ", escreveu no X.

Questionado sobre a detenção dos seus opositores, Lukashenko afirmou que estes tinham "escolhido" o seu destino. "Alguns escolheram a prisão, outros escolheram o 'exílio', como vocês dizem. Não expulsámos ninguém do país", disse numa conferência de imprensa que durou mais de quatro horas e vinte minutos. Na Bielorrússia, ninguém é impedido de se exprimir, mas a prisão é "para as pessoas que abrem demasiado a boca, para aqueles que violam a lei".

Segundo as autoridades, a taxa de participação foi de 85,7% nas eleições, em que 6,9 milhões de pessoas estavam habilitadas a votar.

A líder da oposição no exílio, Svetlana Tsikhanouskaya, disse esta semana à Reuters que Lukashenko estava a preparar a sua reeleição como parte de um "ritual para ditadores". No domingo, realizaram-se manifestações contra Lukashenko em Varsóvia e noutras cidades da Europa de Leste. Lukashenko encolheu os ombros, considerando as críticas sem sentido, e afirmou não se importar com o facto de o Ocidente reconhecer ou não as eleições.