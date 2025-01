Sem Netanyahu nem Putin, líderes mundiais juntam-se em Auschwitz para lembrar as vítimas do Holocausto

Cerimónia conta com Presidentes, primeiros-ministros, monarcas — mas não vai haver discursos políticos, apenas dos sobreviventes. “Queremos focar-nos nos últimos sobreviventes que estão entre nós”

Esta segunda-feira assinalam-se os 80 anos da libertação de um dos maiores campos de concentração da Alemanha nazi, Auschwitz-Birkenau. Está programada uma cerimónia no interior do campo que, apesar de reunir um número considerável de líderes mundiais – presidentes, primeiros-ministros, monarcas – não vai contar com discursos políticos.

“Não vai haver discursos políticos”, afirmou Piotr Cywiński, director do museu de Auschwitz, ao Guardian. “Queremos focar-nos nos últimos sobreviventes que estão entre nós e na sua história, na sua dor, no trauma e na sua forma de nos oferecer obrigações morais difíceis para o presente.”

Além dos 50 sobreviventes de Auschwitz que vão estar presentes e partilhar a sua história, a lista dos que já confirmaram presença é extensa e inclui Carlos III, Emannuel Macron, presidente de França, Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, o chanceler alemão Olaf Scholz, o rei de Espanha, Filipe VI, ou o presidente do Conselho Europeu, António Costa. A delegação norte-americana será liderada pelo enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e o candidato a secretário de Estado do Comércio, Howard Lutnick.​

Portugal será representado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, num dia em que a agenda política em Lisboa será em grande parte dominada pela visita do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que será recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Entre as ausências, conta-se a da comitiva russa, que não foi convidada, e a do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Com um mandado de captura em seu nome emitido pelo Tribunal Penal Internacional, devido aos alegados crimes cometidos durante a resposta militar israelita em Gaza, chegou a pensar-se que Netanyahu poderia ser preso se tentasse viajar para a Polónia esta segunda-feira.

No entanto, a Polónia garantiu que o primeiro-ministro podia assistir à cerimónia sem risco de ser detido: “O Governo polaco considera que a participação segura dos dirigentes de Israel nas comemorações de 27 de Janeiro de 2025 faz parte da homenagem à nação judaica”, justifica o gabinete do primeiro-ministro Donald Tusk.

No entanto, nunca houve uma indicação oficial de que Netanyahu estaria interessado em estar presente. Israel tem o seu próprio dia para lembrar as vítimas do Holocausto – este ano calha a 23 de Abril e vai assinalar também os 80 anos da libertação de Auschwitz. Além disso, esta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita deverá ser ouvido por um tribunal em Jerusalém devido a um caso de corrupção que o envolve.

Mesmo sem Netanyahu, uma delegação “considerável” israelita deverá estar presente, escreve o Guardian.