Mais um cabo submarino danificado no mar Báltico

Um cabo submarino de fibra óptica entre a Letónia e a Suécia foi danificado no domingo, provavelmente por uma força externa, disse a Letónia, levando a NATO a enviar navios de patrulha para a área e desencadeando uma investigação de sabotagem pelas autoridades suecas.

O Serviço de Segurança da Suécia tomou o controlo de um navio no âmbito da investigação, informou o Ministério Público do país. "Estamos agora a levar a cabo uma série de medidas concretas de investigação, mas não posso dizer em que consistem devido à investigação preliminar em curso", afirmou o Procurador-Geral Mats Ljungqvist em comunicado.

A NATO direccionou navios e aviões militares no âmbito da sua missão recentemente destacada, apelidada de "Sentinela do Báltico". O esforço segue-se a uma série de incidentes em que cabos eléctricos, ligações de telecomunicações e gasodutos foram danificados na sequência da invasão russa da Ucrânia em Fevereiro de 2022. O caso mais mediático foi a sabotagem do gasoduto NordStream.

A primeira-ministra da Letónia, Evika Silina, afirmou que o seu governo estava a coordenar com a NATO e com outros países da região do Mar Báltico a clarificação das circunstâncias que rodearam o último incidente. "Determinámos que, muito provavelmente, existem danos externos e que estes são significativos", disse Silina aos jornalistas após uma reunião extraordinária do governo.

A marinha da Letónia disse no domingo que tinha enviado um barco de patrulha para inspeccionar um navio e que dois outros navios estavam também sujeitos a investigação. O Mar Báltico é atravessado por vários milhares de navios comerciais, alguns dos quais passaram pelo cabo partido no domingo, segundo dados do serviço de localização de navios MarineTraffic.

Um desses navios, o cargueiro Vezhen, de bandeira maltesa, foi escoltado até às águas suecas por um navio da guarda costeira sueca no domingo à noite, segundo os dados do MarineTraffic. Mais tarde, ancorou junto à base naval sueca em Karlskrona, no sul da Suécia. Não é claro se o Vezhen, que passou pelo cabo de fibra ótica às 00h45 de domingo (hora portuguesa), foi objecto de investigação. Um porta-voz da guarda costeira sueca recusou-se a comentar sobre o Vezhen ou a posição dos navios da guarda costeira.

A empresa de navegação búlgara Navigation Maritime Bulgare, que incluiu o Vezhen na sua frota, não respondeu aos pedidos de comentário fora das horas de expediente.

Cooperação com a NATO

O porta-voz da marinha sueca, Jimmie Adamsson, disse anteriormente à Reuters que era demasiado cedo para dizer o que tinha causado os danos no cabo ou se tinha sido intencional ou uma falha técnica. "Os navios e aviões da NATO estão a trabalhar em conjunto com os recursos nacionais dos países do Mar Báltico para investigar e, se necessário, tomar medidas", disse a aliança num comunicado no domingo.

O primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson afirmou que o seu país estava a cooperar estreitamente com a NATO e com a Letónia. A NATO afirmou na semana passada que iria colocar fragatas, aviões de patrulha e drones navais no Mar Báltico para ajudar a proteger infra-estruturas críticas e reservou-se o direito de tomar medidas contra navios suspeitos de representarem uma ameaça à segurança.

No mês passado, a polícia finlandesa apreendeu um petroleiro que transportava petróleo russo e disse suspeitar que o navio tinha danificado a linha eléctrica finlandesa e estónia Estlink 2 e quatro cabos de telecomunicações ao arrastar a sua âncora pelo fundo do mar. O primeiro-ministro finlandês afirmou, em comunicado, que os últimos danos nos cabos realçaram a necessidade de aumentar a protecção das infra-estruturas submarinas críticas no Mar Báltico.

O cabo que se rompeu no domingo ligava a cidade letã de Ventspils à ilha sueca de Gotlândia e foi danificado na zona económica exclusiva da Suécia, informou a marinha letã. O operador do cabo, o Centro Estatal de Rádio e Televisão da Letónia (LVRTC), disse em comunicado que estava a tentar contratar um navio para iniciar as reparações. "A natureza exacta dos danos só pode ser determinada quando se iniciarem os trabalhos de reparação dos cabos", declarou a LVRTC.

Um porta-voz do operador disse que o cabo foi colocado a uma profundidade de mais de 50 metros. Ao contrário dos gasodutos e dos cabos eléctricos no fundo do mar, que podem demorar meses a reparar após danos, os cabos de fibra óptica que sofreram danos no Mar Báltico são geralmente reparados em semanas.