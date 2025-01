Zelensky, o europeu

1. Bastaram as duas frases iniciais do discurso do Presidente Zelensky no Fórum Económico Mundial, em Davos, para descrever uma realidade que devia alarmar os líderes europeus presentes na célebre estância de Inverno suíça. “Quero falar do futuro da Europa convosco, o que basicamente quer dizer o futuro de muitas das pessoas aqui presentes. Neste momento, todos os olhos estão postos em Washington. Mas quem está realmente a olhar para a Europa? Esta é a questão essencial que a Europa enfrenta. Não é só sobre ideias. É sobre as pessoas e como viverão num mundo em constante mudança.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt