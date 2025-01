Equipas de socorristas fazem buscas por corpo no mar na Póvoa de Varzim

Várias equipas de socorristas e ligadas à Protecção Civil da Póvoa de Varzim estão a tentar resgatar um corpo que foi avistado no mar junto à praia Verde, mas estão a enfrentar dificuldades devido às condições meteorológicas, indicou fonte da Polícia Marítima.

O alerta foi dado cerca das 11h15 por um casal que passeava junto à margem da praia na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, para um corpo que se encontrava a flutuar na água. "Neste momento as buscas prosseguem por terra e foi emitido um alerta aos navegantes, mas as condições climatéricas, a agitação do mar, não permitem mais. Um helicóptero da Força Aérea chegou a levantar da base de Ovar, mas chegado aqui não pode operar", descreveu à Lusa a capitã do porto da Póvoa de Varzim, Mónica Martins.

Segundo a mesma fonte, a mudança de maré fez com que o corpo deixasse de ser visível. Não são conhecidas as causas do afogamento, uma vez que o casal que deu o alerta não viu ninguém a entrar no mar.

Entretanto, numa nota à imprensa, a Autoridade Marítima Nacional indicou que foram empenhados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim, elementos da Polícia Marítima, Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, a Associação de Nadadores-salvadores "Os Golfinhos", a Polícia Municipal. "Foi também solicitado apoio à Força Aérea, que empenhou um helicóptero, mas não foi possível chegar ao local devido às condições meteorológicas", refere.

A Autoridade Marítima Nacional acrescenta que "as condições que se fazem sentir no local, que actualmente se encontra sob aviso laranja, caracterizado por ventos fortes, agitação marítima e marés vivas, condicionam as operações de resgate que se realizam com meios por terra, nos locais de maior probabilidade".