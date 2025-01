Smart #3 Brabus: Bravura em modo eléctrico

Depois da parceria global para a Smart, firmada entre a Daimler e o Grupo Geely, em 2019, que os modelos, antes reconhecidos pelas suas dimensões ultracompactas, ainda que com espírito espevitado, se revolucionaram: mantiveram a segunda característica, mas descartaram as reduzidas dimensões. A estreia deu-se com o #1, com 4,27m de comprimento, e continua com o #3, um crossover eléctrico de 4,4m de comprimento, que se inspira nas linhas dos coupés para revelar uma linha de tejadilho descendente, que lhe confere um visual com alguma emoção. Lado a lado, o #3 apresenta-se com uma maior distância entre eixos, a beneficiar a habitabilidade interior, mas é mais baixo do que o #1, ainda que isso não tenha sido um problema para os meus passageiros traseiros de 1,90m.

