Portugal cumpre a obrigação e marca encontro com a Alemanha

Depois de fazer história, Portugal cumpriu a sua obrigação no Mundial de andebol, ao derrotar o Chile por 46-28 (22-17 ao intervalo) na última jornada da Main Round, em Oslo. Com este triunfo, a selecção nacional alcançou o último objectivo que lhe faltava antes da fase a eliminar, segurando o primeiro lugar do Grupo III, seguindo-se agora um encontro com a Alemanha nos quartos-de-final, jogo que se realiza na próxima quarta-feira, também em Oslo.

Neste Mundial que já está a ser o melhor de sempre para Portugal, e depois da brilhante vitória sobre a Espanha que deu para um lugar entre as oito melhores do mundo, restava fechar esta segunda fase no mesmo tom e não entrar em descompressão frente a um Chile que, em teoria, não estaria ao mesmo nível. E não esteve, mas beneficiou de alguma displicência para ir mantendo a diferença em números bastante razoáveis – durante a primeira parte, a vantagem portuguesa variou entre os dois e os cinco golos.

Portugal marcou os primeiros três golos do jogo e nunca deixou de estar no comando. A diferença de cinco golos ao intervalo (22-17) era mais “culpa” de Portugal, a jogar em descompressão e com Paulo Jorge Pereira a fazer alguma gestão (Luís Frade, por exemplo, nem entrou na quadra), do que do Chile, selecção voluntariosa e a procurar fazer o seu trabalho, mas sem armas para contrariar a superioridade portuguesa.

Depois de uma primeira parte em que nunca deixou de perder o controlo, Portugal acelerou para um resultado mais de acordo com a diferença de valor. Todos os jogadores de campo marcaram neste jogo, e, mais uma vez, os irmãos Costa lideraram a lista dos goleadores no lado português – Kiko marcou nove, Martim marcou seis. Do lado chileno, foi o seu jogador mais cotado, Erwin Feuchtmann, a ser o mais efectivo no remate – sete golos.