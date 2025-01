Jannik Sinner conquista Open da Austrália

O tenista italiano Jannik Sinner, número um do ranking ATP, venceu este domingo o Open da Austrália, superiorizando-se ao alemão Alexander Zverev, segundo da hierarquia mundial, vencendo a final de Melbourne em três sets, com os parciais de 6-3, 7-6 (7-4) e 6-3, que resolveu em menos de três horas.

Sinner confirmou o favoritismo frente a Zverev num torneio em que apenas cedeu dois sets, o primeiro ante o australiano Tristan Schoolkate e o segundo frente ao dinamarquês Holger Rune, nos oitavos-de-final, conquistando pelo segundo ano consecutivo o Open da Austrália, terceiro Grand Slam do currículo do italiano, que possui ainda um triunfo no Open dos Estados Unidos, também em 2024.

Zverev procurava vencer o primeiro Grand Slam da carreira na terceira final, depois de ter perdido no US Open (2020, com Dominic Thiem) e em Roland Garros (2024, com Carlos Alcaraz). O alemão tinha alcançado a final após desistência de Novak Djokovic, que superou num set (7-6, com 7-5 no tie break).

Na final, Sinner não deu hipóteses ao número dois do Mundo, que bateu em 2h42m. Sinner quebrou Zverev na oitava jogo da primeira partida, impondo-se apenas no tie break do segundo set, antes de confirmar a revalidação do título australiano com novo break no sexto jogo do terceiro set, que fechou em 43 minutos.