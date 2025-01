Bruno Lage: “Aquilo que eu disse no áudio já tinha falado aos jogadores”

Treinador do Benfica falou em conferência de imprensa para esclarecer conversa com adeptos após a derrota com o Casa Pia.

Nestes tempos, qualquer pessoa que tenha telemóvel tem também uma câmara e um microfone. Bruno Lage não se deve ter lembrado disso quando resolveu falar com os insatisfeitos adeptos do Benfica após a derrota neste sábado com o Casa Pia. O técnico dos “encarnados” decidiu enfrentar os adeptos, colocando-se do lado deles e tecendo várias considerações negativas, entre muitos impropérios, sobre a equipa que orienta desde Agosto do ano passado. Alguém gravou e divulgou essa conversa, e isso motivou Lage a esclarecer algumas destas considerações que o próprio entendeu como privadas.

Com Rui Costa, o presidente, e Rui Pedro Braz, director-geral para o futebol, a assistir na primeira fila, Lage passou cerca de 20 minutos na sala de imprensa do Centro de Estágio do Seixal a garantir que tudo aquilo que disse aos adeptos já tinha dito aos jogadores, e que não há nenhuma quebra de confiança entre o treinador e o plantel. “Não mina a confiança, aquilo que eu disse no áudio, já tinha dito na conferência e já tinha falado com os jogadores sobre isso”, reforçou Bruno Lage.

Não há quebra de confiança com os jogadores, nem com Rui Costa, garantiu o treinador de Setúbal. “A confiança é mútua”, assinalou Lage, chamando a si a responsabilidade dos maus resultados: “Que fique muito claro que a responsabilidade do insucesso é do treinador.”

Lage começou por explicar em que contexto surgiu a conversa com os adeptos na garagem e por que razão sentiu a necessidade de a esclarecer em conferência de imprensa: “Deve-se a uma conversa que eu pensava privada com um conjunto de adeptos, fui ter com os adeptos, da mesma forma que fui ter com eles após ganharmos a Taça da Liga. Sentia a desilusão dos adeptos. Foi uma longa conversa de 30 minutos, pensava que era privada, mas veio a publico. E aqui estou eu. Temos um jogo muito importante para tratar [com a Juventus] e quero que fique tudo esclarecido.”

Entre as críticas audíveis no áudio divulgado, ouve-se Bruno Lage a dizer que “ninguém salta”. “O que eu disse sobre o não saltar, vem de um contexto em uma equipa que chega em primeiro lugar não pode sofrer os golos que temos vindo a sofrer, alguns de penálti, alguns de bola parada em que não saltámos: Antes disto ser tornado publico, é tudo apontado aos jogadores, é feita uma análise critica aos jogadores. Algumas coisas já fazemos bem, outras não, temos de continuar a evoluir e a trabalhar.”

“Estamos juntos”

Como se justifica a instabilidade da equipa? Para Bruno Lage, esta é uma pergunta de resposta simples. “A estabilidade vem dos resultados, estamos juntos e há uma confiança muito grande. Há coisas que já fizemos, aproximámo-nos ao primeiro lugar, já fizemos alguns jogadores a chegar a patamares muito bons, outros ainda não, ainda não conseguimos a consistência”, disse o técnico.

E como explica a frase “dificuldades para dar três toques na bola”? “Quem faz os jogos que nós fizemos, pelo menos os últimos quatro, depois de fazer o mais difícil: Sporting, Sp. Braga, Famalicão, Barcelona, Farense... e depois dos primeiros 30 minutos contra o Casa Pia e depois passar grande parte do jogo sem conseguir dar três toques seguidos e sofrermos da forma como sofremos o segundo e o terceiro golo. Mal seria o treinador que tem visto esta equipa a jogar, que já provou que sabe jogar bem, que vinha a público dizer que esta equipa não sabe dar 3 toques seguidos", justificou.

Sem nunca responder sobre se ponderou colocar o lugar à disposição e sem esclarecer quais eram os dois ex-jogadores da formação que “estão desejosos para voltar”, Lage garantiu que nunca sofreu pressões vindas de cima para meter a jogar futebolistas pelo preço que custaram: “O presidente está aqui à minha frente e nunca me pediu para jogar A, B ou C, nem enquanto director desportivo nem como presidente. Tenho total liberdade. Sou eu o total responsável."