Desta vez, o Man. United venceu – mas não pareceu saber bem como

Entre Fulham e United, numa partida globalmente mal jogada, uma equipa acabou com 0,70 golos esperados e a outra com 0,25 – e a que ganhou até foi esta última. Há muito trabalho para Rúben Amorim.

Neste domingo, no Fulham-Manchester United, houve largos minutos de marasmo – e por vezes agonia – em forma de jogo de futebol. Nenhuma das equipas sabia bem o que fazer ou como chegar ao golo e, no caso da equipa de Rúben Amorim, isso é bastante mais preocupante pelo que está em jogo num clube daqueles.

Mas o United venceu a partida da Liga inglesa por 0-1. Como? Talvez pouca gente consiga explicar de forma precisa que dinâmicas futebolísticas criaram o golo, porque, em rigor, elas não existiram. Houve um remate de fora da área, um desvio num jogador do Fulham e um golo com contribuição alheia – a única forma de o United vencer uma partida (mais uma) muito cinzenta.

Se os números dizem algo, basta apontarmos que uma equipa acabou o jogo com 0,70 golos esperados e a outra com 0,25 – e a que ganhou até foi esta última.

Alteração não deu em nada

Para este jogo frente ao Fulham de Marco Silva, Rúben Amorim voltou a mexer na ideia que tem para as posições-base – tem experimentado um pouco de tudo.

Desta vez, Dalot e Mazraoui trocaram de lados como laterais/alas, mas, na prática, nada mudou – nenhum deles é especialmente forte tecnicamente e denotaram dificuldades em desequilibrarem pelo corredor e por zonas interiores. E parece cada vez mais claro que ambos em campo em simultâneo, ainda que dote a equipa de maior consistência, é um problema no plano ofensivo.

A equipa teve muito poucas ideias, em boa parte por culpa da inexplicável falta de movimentos sem bola – jogadores muitas vezes a passo à espera que o portador da bola invente qualquer coisa –, mas também por responsabilidade da desconexão entre a ideia de jogo e os jogadores.

Com Garnacho e Diallo como avançados-interiores, o 3x4x3 voltou a ter criativos capazes de desequilibrarem pelo drible – fizeram-no apenas um par de vezes, ainda assim –, mas acaba por se tornar muito de fogachos individuais.

O desvio, a descida, o toque do guarda-redes: os astros alinharam-se no golo de Lisandro Martínez ??



?????????????? @premierleague | @FulhamFC 0 x 1 @ManUtd#DAZNPremier pic.twitter.com/SowonnCQOu — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 26, 2025

Com Bruno Fernandes na frente, existe maior ligação entre o ataque e os médios, mas, para isso acontecer, Amorim teria de ter um médio capaz com e sem bola – Eriksen não serve para os dois domínios e Mainoo, que até serve, não parece ter a confiança do treinador.

O jovem médio inglês poderia resolver um dominó de problemas nesta equipa: ganhava um médio técnico e intenso, poderia ter Bruno Fernandes como avançado-interior a fazer ligações por dentro entre linhas (e a estar mais perto de onde faz a diferença) e ainda permitiria a Garnacho ou Diallo jogarem como alas, dando mais fantasia aos corredores “empenados” por Dalot e Mazraoui. Mas toda esta teoria esbarra na parca confiança de Amorim em Mainoo, que, em rigor, também não fez por a ganhar quando foi lançado.

O jogo foi globalmente pachorrento na primeira parte, com o Fulham a fazer alguns disparos inócuos e o United nem isso. De boas jogadas ofensivas podemos contar uma saída em transição do Fulham mal definida na frente e um lance de um contra um de Garnacho que também acabou com má definição de Mazraoui no cruzamento.

Lisandro com ajuda

O 4x4x2 do Fulham também não facilitava a vida ao United, já que faziam praticamente um quadrado em redor de Ugarte e Bruno Fernandes, com os dois avançados e os dois médios, dando “de borla” dois dos centrais, sabendo que De Ligt e Maguire pouco ajudariam em construção.

Hojlund ainda deu alguns apoios frontais, mas ou era vítima dos colegas, sempre longe dele, ou então era vítima de si próprio, com passes transviados e recepções falhadas.

O United acabou a primeira parte com apenas um remate e 0,18 golos esperados – e num lance de bola parada.

Na segunda parte não mudou grande coisa. O United teve mais bola, em boa parte uma posse consentida pelo Fulham, que baixou as linhas, mas não foi necessariamente mais perigoso.

Depois de largos minutos de quase nada, o United chegou ao golo aos 78’, da única maneira possível: ajuda alheia. Num remate de Lisandro, de fora da área, um desvio traiu o guarda-redes Leno e colocou o resultado num plano algo injusto.

Ainda houve uma oportunidade flagrante desperdiçada pelo Fulham e um golo de Diallo anulado por fora-de-jogo – e a lógica agradece ao VAR por esse veredicto.