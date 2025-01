FC Porto desperdiça dois penáltis e a vitória diante do Santa Clara

Empate no Dragão, com o futuro treinador na bancada, deixa portistas no terceiro lugar, igualados com o Benfica, mas a seis pontos do Sporting.

O FC Porto empatou este domingo (1-1) na recepção ao Santa Clara, em partida da 19.ª jornada da I Liga, evitando a quinta derrota consecutiva, sem, contudo, conseguir ultrapassar o Benfica na tabela classificativa e repor a diferença de quatro pontos para o líder. Tudo num jogo em que desperdiçou dois penáltis, ambos por Galeno, e o último já aos 90+6'.

Com o treinador argentino Martín Anselmi nas bancadas, o FC Porto entrou decidido a conseguir a primeira vitória em 2025 e assim por cobro a uma série de quatro derrotas consecutivas, acabando por evitar o pior cenário possível depois do golo do Santa Clara, obtido por Gabriel Silva, com uma igualdade garantida por Otávio Ataíde, que estabeleceu o resultado final a menos de 15 minutos dos 90.

Sem margem de manobra, o FC Porto apresentou seis alterações em relação ao último jogo. Para além da inclusão de Deniz Gül no ataque — uma estreia a titular na Liga promovida pelo castigo de Samu —, e das ausências dos suspensos Eustáquio e Nico González, José Tavares confiou o corredor direito a Martim Fernandes, que se treinou de forma condicionada durante a semana e acabou por sair lesionado aos 15 minutos.

Mas a principal novidade residiu na ausência de Nehuén Pérez no eixo da defesa, com o técnico a apostar na dupla inédita formada por Tiago Djaló e Otávio Ataíde.

A urgência portista e rigor defensivo do Santa Clara ditaram um início de domínio total dos locais, com uma percentagem de posse de bola superior a 70 por cento.

Um dado que os "dragões" não conseguiram capitalizar, com Deniz Gül a acertar no poste e Gonçalo Borges a falhar o golo por muito pouco.

Positivo/Negativo Positivo Gabriel Batista Com um punhado de defesas, acabou como herói ao defender o segundo penálti, aos 90+6’.

Positivo Gabriel Silva Autor do golo do Santa Clara, num canto, em que revelou técnica e tranquilidade em remate de primeira. Foi ainda o mais perigoso dos açorianos.

Positivo Otávio Ataíde Deu novo alento com o golo da igualdade, salvando a equipa de novo desastre. Negativo José Tavares Permitir que Galeno tentasse a sorte em circunstâncias tão delicadas revela total falta de capacidade para proteger o jogador e a equipa. Despede-se com uma derrota e um empate no banco do FC Porto.

Negativo Galeno Falhar dois penáltis no mesmo jogo quando a equipa precisava de vencer a qualquer preço remete para o absurdo.

Negativo Deniz Gül Ocasião desperdiçada para tentar capitalizar a má fase de Samu e garantir nova titularidade.

Negativo Martim Fernandes Regressa de lesão para sair lesionado aos 15 minutos.

O avançado tinha, de resto, desperdiçado uma enorme ocasião logo a abrir, isolando-se para ser anulado por Sidney Lima, com o FC Porto a reclamar penálti.

O FC Porto não marcava, expondo-se num canto de Klismahn que Gabriel Silva converteu em golo (33'), deixando a formação da casa em estado de choque e sem capacidade para marcar antes do intervalo.

O segundo tempo começou com o FC Porto freneticamente em busca do golo da igualdade, ameaçando os açorianos com cruzamentos de que nada resultou, acabando, inclusive, por desperdiçar um primeiro penálti (72'), com Galeno a rematar ao poste.

Apesar de todas as incidências, o FC Porto afastaria o fantasma da quita derrota consecutiva e primeira no seu estádio em contexto de campeonato, com Otávio Ataíde a cabecear para as redes do Santa Clara na sequência de um livre.

Faltava o golo da reviravolta e menos de 20 minutos - contando com as compensações - para pôr fim ao pesadelo de 2025, tendo os portistas beneficiado da expulsão de Matheus Pereira (80') para sufocar um adversário que a partir desse momento se agarrava ao ponto que ia conseguindo no terreno do FC Porto.

Até que, aos 90+6', os "dragões" tiveram novamente o triunfo nos pés de Galeno - e outra vez da marca dos 11 metros. O extremo brasileiro voltou a falhar e o apito final soou, com um empate que deixa os "dragões" a seis pontos da liderança.