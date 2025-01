Segunda na TV: A Travessia, a Amazónia e a libertação de Auschwitz

CINEMA

Sincrónico

SyFy, 23h01

Dois paramédicos de Nova Orleães (interpretados por Jamie Dornan e Anthony Mackie) são chamados a uma ocorrência em que várias pessoas se encontram mortas ou em estado catatónico. Tudo indica que a situação esteja relacionada com a synchronic, uma perigosa droga sintética muito em voga. É o início de uma jornada de bizarrias, viagens no tempo, pesadelos do outro mundo e tentativas desesperadas para sarar feridas. Justin Benson e Aaron Moorhead, responsáveis por Resolução Macabra, Spring e O Interminável, realizam este thriller de ficção científica.

Pedro, o Louco

RTP2, 23h02

Um homem (Jean-Paul Belmondo) abandona mulher e filhos para fugir com uma desconhecida (Anna Karina) pela França fora. Desesperadamente romântico, iconoclasta e solitário, Pedro, o Louco impõe-se como a obra-súmula de toda a primeira fase da obra de Jean-Luc Godard. Mosaico de formas e cores, assombrado por um magma sonoro polifónico e musical, o seu lirismo extremo remete para o mais persistente tema godardiano: o desejo e a impossibilidade da formação de um par.

SÉRIES

A Travessia

RTP1, 21h01

Estreia. Gonçalo Waddington na farda do comandante Artur Sacadura Freire Cabral e Miguel Damião na do almirante Carlos Viegas Gago Coutinho protagonizam esta minissérie histórica que narra a façanha dos pioneiros da aviação responsáveis pela primeira travessia aérea do Atlântico Sul, concluída em 1922. Francisco Froes, Júlia Palha, Vicente Wallenstein, Soraia Chaves e Fernando Luís são outros nomes no elenco. Realizada por Fernando Vendrell, A Travessia faz-se em seis episódios que vão para o ar semanalmente, também na RTP Play.

Chicago Med

TVCine Emotion, 22h10

Começa a décima temporada do drama médico e, com ela, regressam ao TVCine Emotion as Noites de Chicago, que preenchem os serões de segunda a quarta-feira com o franchise que ficciona casos quotidianos em serviços públicos da cidade norte-americana. Amanhã, os bombeiros de Chicago Fire regressam para a 13.ª época; depois de amanhã, os agentes policiais reentram em acção na 12.ª leva de Chicago P.D.

Morangos com Açúcar

TVI, 23h15

Prime Video, streaming

A reactivação da popular série-fenómeno juvenil que marcou a ficção nacional dos últimos 20 anos e picos prossegue para a quinta temporada, já com a sexta confirmada. Cabe aos actores Cecília Borges e Bernardo Cascais darem vida ao par romântico nesta reabertura do Colégio da Barra. Mais uma vez, tem estreia simultânea no canal generalista (a ritmo semanal) e na plataforma de streaming (onde fica disponível na totalidade).

DOCUMENTÁRIOS

Chocolate para Salvar a Amazónia

RTP2, 11h12

Um grão de cacau pode encapsular uma promessa de sustentabilidade. É com esta esperança em mente que Bertrand Delapierre realiza este documentário. Vai ao encontro de produtores, cientistas, chocolateiros e outros especialistas que elegeram a semente como exemplo do que se pode fazer em harmonia com a natureza, contrariando a desflorestação que continua a devastar a maior floresta do planeta.

A Libertação de Auschwitz

História, 22h16

Completam-se precisamente 80 anos desde que as tropas soviéticas abriram os portões do maior campo de concentração e extermínio nazi. Para assinalar a data, o canal História estreia este documentário que lembra, pela visão “dos prisioneiros, dos libertadores, dos perpetradores e da população local”, o que se passou naquele dia e até então, na verdadeira fábrica de morte que funcionava para lá do pórtico onde se lia que “o trabalho liberta”.

Logo a seguir, às 23h52, vem outro programa novo focado no mesmo tema, mas noutra perspectiva: Auschwitz: A Voz dos Sobreviventes. São 44 as pessoas que escaparam à morte – mas não ao horror – a contarem as suas histórias e as dos que ficaram para trás. Combinados com imagens de arquivo e reconstituições, os seus testemunhos compõem um relato que não deixa a Humanidade esquecer-se tão cedo do que aconteceu. Desenvolve-se em cinco episódios: o primeiro é emitido nesta segunda-feira; os restantes aos pares, semanalmente.