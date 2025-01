Michelangelo Pistoletto, um homem do Renascimento num mundo pós-democrático

Em 2002, com 25 anos e uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, cheguei de comboio a Milão com destino à Università delle Idee (UNIDEE), uma academia livre, sem atribuição de diploma e dedicada aos valores da “arte pública” ou “arte socialmente comprometida” (com forte tradição na Grã-Bretanha, nos Países Baixos e nos Estados Unidos), sob a égide de um dos mais influentes nomes da arte contemporânea europeia, Michelangelo Pistoletto. Durante quatro meses, residi na Cittadelllarte – Fondazione Pistoletto situada em Biella, a pequena cidade na região alpina do Piemonte onde o artista da arte povera nasceu em 1933. A economia do Piemonte é dominada pela indústria têxtil, numa das maiores concentrações de manufactura de lanifícios do mundo. E a Fondazione Pistoletto, desde a abertura em 1999, mantém estreitos laços com este tecido empresarial — na captação de financiamento, mas também no desenvolvimento de projectos criativos em parceria com a indústria — além da própria instituição se encontrar instalada num complexo fabril reconvertido em centro de residências artísticas e convenções dedicadas ao diálogo entre culturas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt