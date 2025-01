Assalto à bomba leva património histórico romeno de museu nos Países Baixos

Como num filme de acção, tudo aconteceu muito rápido e de forma espampanante, verdadeiramente explosiva. Às 3h45, madrugada de sábado, os vizinhos do Museu Drents, na pequena cidade neerlandesa de Assen, foram despertados por um grande estrondo, uma explosão poderosa o suficiente para estilhaçar as janelas dos edifícios vizinhos. Três minutos depois, homens encapuzados saíam do museu com pelo menos quatro peças de ouro, artefactos milenares romenos de valor incalculável, roubados à exposição ali patente, Dácia – O Reino do Ouro e da Prata.

