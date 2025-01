Em Portugal, a satisfação com a vida está associada à segurança financeira (e não ao estado civil ou idade)

Uma boa segurança financeira, ter concluído o ensino superior, estar casado ou ser mais velho: são estas variáveis que mostraram estar associadas a uma maior satisfação com a vida num estudo que incluiu dados de 65 países. E Portugal ficou mais ou menos a meio da distribuição, com os resultados a estarem, no geral, em consonância com os das outras nações – à excepção da idade e do estado civil, que não mostraram estar significativamente associadas à satisfação com a vida dos portugueses.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt