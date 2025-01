Dos pesticidas à Amazónia, eis alguns receios ambientais do acordo comercial UE-Mercosul

No início de Dezembro passado, a União Europeia (UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) chegaram ao fim de um processo negocial para um acordo de parceria económica e política. Iniciado em 1999, o acordo EU-Mercosul prevê, entre outros aspectos, “eliminar as barreiras comerciais” entre os países dos dois blocos, lê-se no site da Comissão Europeia (CE).

Automóveis, máquinas, equipamentos de informação e comunicação, têxteis, bebidas espirituosas, o vinho e o azeite, que para já têm direitos aduaneiros de entrada nos países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que juntos totalizam um mercado de 273 milhões de pessoas; a Bolívia, embora tenha integrado oficialmente o Mercosul em 2024, não participou no acordo) e, portanto, têm taxas de entrada naqueles países, vão poder passar a ser exportados pelos Estados-membros da UE para o Mercosul sem aquelas taxas. Fármacos, químicos e calçado são outros produtos que se tornam mais baratos a nível da exportação europeia.

Por outro lado, muitos bens agrícolas vindos dos quatro países da América do Sul poderão entrar na Europa sem taxas aduaneiras ou com taxas reduzidas, como a carne bovina, cuja taxa baixará para 7,5%. Açúcar, etanol, carne avícola, arroz, mel, serão alguns dos produtos que vão chegar à Europa a preços mais competitivos. Ao todo, as trocas comerciais entre os dois blocos ascendem a um valor de mais de 45 mil milhões de euros anuais.

O acordo não está fechado e as novas alianças mundiais podem dificultar processos como este. Nesta quarta-feira, o Presidente argentino, Javier Milei, disse, durante o Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos, na Suíça, que queria iniciar uma aliança comercial entre a Argentina e os Estados Unidos de Donald Trump. Se isso não fosse possível realizar por estar no Mercosul, Milei estaria disposto a retirar a Argentina do bloco, adiantou à Bloomberg.

A nível da UE, o documento ainda tem de ser ratificado pelo Parlamento Europeu e pelos 27 Estados-membros, um processo que começará a meio de 2025. Na semana passada, o comissário europeu do Comércio e da Segurança Económica, Maroš Šefčovič, foi questionado e ouvido na Comissão sobre Comércio Internacional sobre o acordo. Há sectores que estão contra este passo, como muitos agricultores europeus e ambientalistas dos dois blocos. Da desflorestação da Amazónia e de outros biomas, à mineração e ao aumento do uso de pesticidas, estas são algumas das preocupações ambientais que cercam o acordo:

A floresta e outros ecossistemas vão ficar protegidos?

Uma das principais preocupações dos ambientalistas é o aumento da desflorestação por causa da subida nas exportações de bens como a carne bovina e o bioetanol, que passará a um volume de exportações anuais de 650.000 toneladas. Um documento de 2023 da Greenpeace sobre o acordo, que faz um resumo dos temas que preocupam a organização, chama a atenção para este valor.

“A quota de bioetanol da UE no acordo Mercosul favorece a expansão das plantações de cana-de-açúcar no Brasil, que é acompanhada de danos ambientais e conflitos fundiários”, lê-se no documento, que não esquece a Amazónia. “A pecuária é o maior impulsionador do desmatamento na Amazónia, os dados de ocupação da terra na Amazónia mostram que quase 65% das áreas desmatadas tornaram-se pasto para gado”, adianta.

Foto Os ambientalistas temem que o acordo EU-Mercosul coloque mais pressão nos biomas como a Amazónia Nuno Ferreira Santos

Um resumo da CE tenta contextualizar a exportação de carne bovina dos países do Mercosul para a UE. “O Mercosul produz mais de dez milhões de toneladas de carne bovina todos os anos. As exportações para a UE representam uma pequena fracção disso”, adianta. São cerca de 0,7%, já que o acordo impõe uma quota de 99.000 toneladas de carne de bovino a taxas mais baixas.

Ao mesmo tempo, “o acordo inclui compromissos destinados a garantir uma gestão sustentável das florestas, para combater a exploração madeireira ilegal e o comércio conexo”, segundo o site da CE sobre o acordo.

Mas a protecção das florestas e, em particular, da Amazónia, dependerá sempre da imposição de leis dos Governos dos países da América do Sul, recorda um estudo independente sobre o impacto e a sustentabilidade do acordo, encomendado pela CE, levado a cabo pela London School of Economics e publicado em 2021. “O impacto do acordo [na desflorestação] é altamente dependente do enquadramento político e da sua aplicação”, defendem os autores do relatório, que foi publicado durante os anos da presidência de Jair Bolsonaro, quando a protecção da Amazónia deixou de ser uma preocupação. O actual Presidente, Lula da Silva, tem um compromisso de parar a desflorestação da Amazónia até 2030, mas o seu mandato termina no fim de 2026.

Haverá mais químicos a contaminar solos, águas e a afectar pessoas?

Uma aposta do mercado europeu será a exportação de pesticidas e outros produtos químicos ligados à agricultura, o que está na origem de preocupações ambientais. Em países como Brasil, onde o uso de pesticidas provoca um número cada vez maior de problemas de saúde, o acesso mais barato a estes produtos antecipa um agravamento na situação que transcende o impacto directo na saúde humana.

“A esperada expansão dos sectores agrícola e pecuário coloca algumas preocupações moderadas em relação ao aumento da contaminação dos recursos hídricos, se as práticas de gestão apropriadas não forem introduzidas, dado o aumento do uso de pesticidas observado e a ausência de incentivos nos preços para encorajar o uso eficiente de pesticidas, fertilizantes e água na agricultura”, refere-se no mesmo estudo, publicado em 2021.

No Brasil, durante a presidência de Bolsonaro, passaram a ser permitidos milhares de químicos usados na agricultura. Ao mesmo tempo, em Dezembro passado, a Human Rights Watch dizia que o Plano de Redução de Agro-Tóxicos do Governo de Lula da Silva, tão esperado pelos pequenos agricultores, ambientalistas e cientistas, ainda não tinha sido aplicado.

Já do lado da Europa, um relatório do Corporate Europe Observatory, de Maio de 2024, denunciava que o compromisso da UE de acabar com a exportação para fora do espaço europeu de pesticidas cujo uso estava banido dentro do continente não saiu do papel. A indústria química bloqueou o compromisso.

Neste contexto, não é difícil compreender a preocupação da Greenpeace em relação ao agravamento dos problemas de contaminação. “O acordo levará a um aumento adicional no consumo de toxinas agrícolas”, alerta-se no mesmo documento de 2023 daquela organização. “Numerosos pesticidas altamente tóxicos, que não são aprovados para uso na UE, são usados na agricultura nos países do Mercosul”, adianta o documento, que dá o exemplo da empresa alemã BASF, a maior empresa de produtos químicos do mundo, que nos seus 98 produtos que tem disponíveis no Brasil pode-se encontrar 17 substâncias “altamente perigosas” que não são aprovadas na Europa.

Este tipo de sistema, em que se exportam substâncias que não podem ser usadas no território original, por serem perigosas para a saúde ou para o ambiente, provoca certos paradoxos com consequências para a saúde dos europeus. Uma “pesquisa da Greenpeace sobre pesticidas da Alemanha nas frutas brasileiras mostrou que produtos contaminados vão parar aos supermercados da Alemanha. Das 70 frutas brasileiras testadas nos supermercados, 59 continham resíduos de pesticidas. (…) Onze das substâncias activas identificadas não são autorizadas na UE”, adianta ainda o documento, mostrando o efeito bumerangue de um mercado globalizado.

As exportações de plástico e poluição vão aumentar?

A exportação de objectos de plástico e matéria-prima plástica para o Mercosul vai também tornar-se mais barata com a redução de tarifas, algumas parcialmente, outras totalmente. Num relatório sobre este tema, de 2023, a Greenpeace alerta para os objectos de plástico de uso único que poderão passar a serem exportados com tarifas mais baixa, como material de cozinha e material de mesa, incluindo talheres de plástico de uso único.

Também o poliestireno expandido, conhecido na forma mais comum de esferovite, e que foi proibido na UE para a produção de recipientes para alimentos, para bebidas e copos, por uma questão ambiental e de saúde humana, também vai poder ser exportado com tarifas gradualmente mais baixas. “Este é uma das partículas mais abundantes de poluição de plástico que se encontram no ambiente”, lê-se no relatório, que chama ainda a atenção para o vestuário e acessórios de plástico e para outros polímeros que também vão passar a ser exportados de uma forma mais barata.

Foto Uma vista aérea do lixo, muito dele plástico, que chega à baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, Brasil, em 2021 Pilar Olivares/Reuters

Com isto, corre-se o risco de a produção de plástico aumentar, o que vai contra os esforços mundiais da redução do plástico. “É difícil avaliar a dimensão do dano que a remoção de tarifas poderá futuramente ter no ambiente e na saúde humana”, refere o documento. “Mas este é parte do enorme risco no presente acordo comercial, criando novos incentivos para a indústria petroquímica e do plástico europeia continuar a produzir plásticos poluidores para exportar para países terceiros.”

Este aspecto não está desligado das emissões de gases com efeito de estufa, já que a produção de plástico é feita a partir do petróleo. Em 2023, o plástico foi responsável por 3,3% das emissões de gases com efeito de estufa, de acordo com o site Our World in Data. Muitas destas emissões vêm da extracção e do transporte do petróleo.

“As estimativas sugerem que se a superprodução e o consumo do plástico continuarem a não ser controlados, poderá tornar-se responsável por 20% do consumo de petróleo em 2050”, de acordo com o relatório. “O acordo UE-Mercosul oferece uma tábua de salvação para as corporações que têm um modelo de negócio insustentável baseado em combustíveis fósseis.”

O que vai acontecer às emissões de dióxido de carbono?

Tendo em conta o valor das trocas económicas que vai ocorrer entre os dois blocos, é legítimo questionar-se se haverá um aumento das emissões de dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa na atmosfera, cuja intensificação está a provocar as alterações climáticas.

O relatório produzido pela London School of Economics menoriza esta questão. “O aumento geral moderado das emissões de gases com efeito de estufa nos países do Mercosul é compensado pela diminuição de emissões na União Europeia e no resto do mundo, levando a um efeito global negligenciável”, lê-se no documento.

O Acordo de Paris vai ser respeitado?

Ao contrário do acordo negociado em 2019, a nova negociação que terminou no final de 2024 traz um “um compromisso para implementar efectivamente o Acordo de Paris para o clima”, de acordo com a informação que a CE partilha sobre o assunto. O Acordo de Paris estabeleceu em 2015 um objectivo de baixar as emissões de gases com efeito de estufa de modo a que a Terra não aqueça mais 1,5 graus Celsius ou, na pior das hipóteses, dois graus, em relação à temperatura média pré-industrial.

O compromisso permite a uma das partes “suspender o acordo se se considerar que há uma violação séria do Acordo de Paris”, adianta a CE. Esta era uma preocupação dos ambientalistas. No entanto, há quem tenha dúvidas sobre a eficácia deste avanço.

“Se a Argentina decidir abandonar o Acordo de Paris, parece pouco provável a nível político que se suspenda todo o acordo, e uma suspensão parcial que afectaria apenas a Argentina seria desafiador de implementar a nível técnico”, criticam Mathilde Dupré e Stéphanie Kpenou, num artigo sobre o acordo publicado pelo Instituto Veblen para as Reformas Económicas, uma instituição sem fins lucrativos que promove políticas e iniciativas da sociedade civil para a transição ecológica, com sede em Paris.

A Argentina é, aliás, um bom exemplo deste tipo de riscos, já que o Governo actual não leva a sério os compromissos do Acordo de Paris. “O Governo argentino não deu já provas de má-fé ao retirar os seus negociadores climáticos da COP29 apenas três dias após o seu início, em Novembro de 2024? Qual é, então, a credibilidade deste compromisso?”, questionam as duas investigadoras, apontando para a fragilidade do acordo.