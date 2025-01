Linha do Minho cortada entre Caminha e Valença devido ao mau tempo

A linha ferroviária do Minho foi este domingo temporariamente cortada entre Caminha e Valença devido ao mau tempo, divulgou a CP numa publicação feita pelas 15h45 no Facebook. O distrito de Viana do Castelo é um dos sete distritos continentais que está sob aviso laranja devido à passagem da depressão Herminia, que está a trazer chuva e vento a Portugal continental, principalmente à zona Note do país.

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso vermelho a partir das 12h de segunda-feira devido à agitação marítima, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Protecção Civil também elevou o nível de alerta devido ao mau tempo nas regiões Centro e Norte do país, com previsões de chuva persistente, rajadas de vento até 110 quilómetros por hora, agitação marítima e queda de neve.

"Elevámos o estado de alerta do sistema para nível laranja, o que pressupõe uma mobilização mais rápida de meios e efectivos para lidar com alguma situação que possa vir a surgir", disse aos jornalistas o adjunto de operações nacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), Carlos Mata, num briefing sobre a previsão de agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias.

A partir da tarde deste domingo e até à madrugada de segunda-feira, o IPMA colocou ainda sob aviso laranja, devido à precipitação persistente e por vezes forte, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Já sob aviso amarelo devido ao vento forte estão entre domingo e segunda-feira todos os distritos do país, enquanto a queda de neve colocará sob este mesmo nível de alerta, a partir da tarde de segunda-feira, os distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo um risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica. O IPMA prevê para este domingo a ocorrência de chuva, aumentando de intensidade a partir da tarde e sendo persistente no Norte.

O vento soprará de sul, aumentando de intensidade a partir da tarde, com rajadas em especial no litoral e terras altas do Norte e Centro, e a agitação marítima será forte, com ondas do quadrante oeste com três a 3,5 metros na costa ocidental, aumentando gradualmente para quatro a cinco metros, e para cinco a seis metros a norte do Cabo Mondego.

Quanto às medidas preventivas, a Protecção Civil recomenda: a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais; a fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas; atenção à possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte; e especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas, "evitando a circulação e permanência nestes locais".

Actividades relacionadas com o mar (pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar) não são recomendadas, assim como o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.

A ANEPC aconselha ainda os automobilistas a adoptarem uma condução defensiva, a evitarem circular em vias afectadas pela acumulação de neve, a não atravessarem zonas inundadas e a retirarem as suas viaturas, animais e equipamentos agrícolas das zonas confinantes das linhas de água, normalmente inundáveis.