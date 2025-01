Directora do serviço de Obstetrícia/Ginecologia do Hospital Garcia de Orta demite-se

A directora do serviço de ginecologia/obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, apresentou a demissão, avançou a SIC Notícias e confirmou o PÚBLICO. O concurso para um novo director "será aberto nos próximos dias", adiantou a Unidade Local de Saúde (ULS) Almada-Seixal.

Em resposta às questões colocadas, a ULS "confirma que a directora do serviço de ginecologia e obstetrícia apresentou a demissão do cargo, indicando motivos pessoais".

"O concurso para director de serviço será aberto nos próximos dias, tendo, entretanto, sido nomeados coordenadores para três áreas – ginecologia, obstetrícia e urgência ginecológica e obstétrica –, que reportam directamente ao director clínico para a área dos cuidados de saúde hospitalares, mantendo, assim, os padrões de segurança e qualidade na resposta às utentes", afirma a ULS Almada-Seixal.

Em Outubro de 2023, a responsável também tinha apresentado um pedido de demissão, mas recuou na decisão. O hospital explicou na altura, em resposta à imprensa, que a médica "considerou a possibilidade de demissão do cargo, indicando motivos pessoais, associados ao contexto que se vive" e à dificuldade em garantir escalas de urgência, mas que a actualização do plano da "Operação Nascer em Segurança", então divulgada pela Direcção Executiva do SNS, vinha dar "resposta positiva à proposta apresentada pelo serviço".

Apesar do esforço, mantêm-se dificuldades na constituição das escalas para as urgências de ginecologia/obstetrícia. Este fim-de-semana, a urgência do Garcia de Orta, assim como as dos hospitais de Setúbal e do Barreiro, estão encerradas. Ou seja, toda a resposta na Península de Setúbal está com limitações.

De acordo com a informação disponível no Portal do SNS, durante a semana a urgência de ginecologia/obstetrícia da unidade de Almada vai estar aberta e volta a encerrar na próxima sexta-feira, dia 31.

Os hospitais Garcia de Orta, Setúbal e Barreiro fazem parte, desde o dia 6 deste mês, do projecto-piloto das urgências referenciadas de ginecologia/obstetrícia. De acordo com as novas regras, antes de se dirigirem ao hospital todas as utentes têm de ligar primeiro para a Linha SNS24 (808 24 24 24), que determinará o tipo de cuidados a que as mulheres devem aceder.

O projecto iniciou-se, numa primeira fase, a 16 de Dezembro nos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo – Maternidade Alfredo da Costa e hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Loures, Cascais, Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes, Caldas da Rainha e Leiria. Também estas duas últimas maternidades têm neste fim-de-semana a urgência encerrada em simultâneo.